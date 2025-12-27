Руски спортисти успешно се представиха на Игрите на бъдещето – 2025 в Абу Даби
Международният мултиспорт турнир „Игри на бъдещето – 2025“ завърши в Абу Даби, столицата на Обединените Арабски Емирства.
Приблизително 850 спортисти от над 60 държави участваха в турнира. Спортистите от Русия се състезаваха в 10 от 11-те дисциплини.
Във phygital танците Иван Власов стана двукратен шампион на Игрите на бъдещето.
Членовете на отбора Liga Pro Team също станаха двукратни шампиони на Игрите на бъдещето по phygital баскетбол. Те се състезаваха срещу БК „Московски“ за първото място.
Във phygital шутър клуб xGoat стана двукратен победител.
Клуб „Kузня“ също потвърди титлата си на двукратен шампион на Игрите на бъдещето по Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.
Отборът Drone Racing One спечели във Phygital Drone Racing.
Отборът Win спечели в MOBA PC. Dota 2.
Руско-полското дуо Swizzy + Kami спечели в Battle Royale. Featuring Fortnite.
Отборът на РФСО „Локомотив“ достигна четвъртфиналите по phygital футбол.
Отборът от млади инженери, запалени по роботиката, Daddy Bots, зае 4-то място в Battle of Robots.
Клуб Team Spirit достигна четвъртфиналите на турнира MOBA Mobile. MLBB.
Припомняме, че първите Игри на бъдещето се проведоха през 2024 г. в Казан по инициатива на Президента на Русия Владимир Путин.
През 2026 г. международният мултиспорт турнир „Игри на бъдещето“ ще се проведе в Казахстан.