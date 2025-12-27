събота, декември 27, 2025
Общество

Руски спортисти успешно се представиха на Игрите на бъдещето – 2025 в Абу Даби

Международният мултиспорт турнир „Игри на бъдещето – 2025“ завърши в Абу Даби, столицата на Обединените Арабски Емирства.

🤝 Приблизително 850 спортисти от над 60 държави участваха в турнира. Спортистите от Русия се състезаваха в 10 от 11-те дисциплини.

🥇Във phygital танците Иван Власов стана двукратен шампион на Игрите на бъдещето.

🥇Членовете на отбора Liga Pro Team също станаха двукратни шампиони на Игрите на бъдещето по phygital баскетбол. Те се състезаваха срещу БК „Московски“ за първото място.

🥇Във phygital шутър клуб xGoat стана двукратен победител.

🥇Клуб „Kузня“ също потвърди титлата си на двукратен шампион на Игрите на бъдещето по Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.

🥇Отборът Drone Racing One спечели във Phygital Drone Racing.

🥇Отборът Win спечели в MOBA PC. Dota 2.

🥇Руско-полското дуо Swizzy + Kami спечели в Battle Royale. Featuring Fortnite.

⭐️ Отборът на РФСО „Локомотив“ достигна четвъртфиналите по phygital футбол.

⭐️ Отборът от млади инженери, запалени по роботиката, Daddy Bots, зае 4-то място в Battle of Robots.

⭐️ Клуб Team Spirit достигна четвъртфиналите на турнира MOBA Mobile. MLBB.

📌 Припомняме, че първите Игри на бъдещето се проведоха през 2024 г. в Казан по инициатива на Президента на Русия Владимир Путин.

📍През 2026 г. международният мултиспорт турнир „Игри на бъдещето“ ще се проведе в Казахстан.

