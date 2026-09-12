Руски граждани в България ще могат да гласуват на 20 септември в София

Избирателният участък ще бъде разположен в посолството на Русия, а предварителна регистрация за участие във вота няма да бъде необходима

Руските граждани, които живеят или временно пребивават в България, са поканени да участват в изборите за депутати в Държавната дума на Руската федерация.

Гласуването на територията на България ще се проведе на 20 септември 2026 г. от 08:00 до 20:00 часа местно време.

Избирателният участък ще бъде разположен в посолството на Русия в София на бул. „Драган Цанков“ №28.

Кой може да гласува?

Според разпространената информация право да участват във вота имат руските граждани, навършили необходимата по закон възраст, които постоянно живеят или временно се намират на територията на България.

В деня на изборите гласоподавателите трябва да представят оригинален документ, удостоверяващ самоличността на руски гражданин извън територията на Руската федерация. Посочени са задграничен или дипломатически паспорт, както и удостоверение за завръщане.

Предварителна регистрация не се изисква.

За допълнителна информация е посочен телефон на местната избирателна комисия: +359 886 398 970.

Информация за нормативната уредба и федералните кандидатски листи може да бъде намерена на официалния сайт на Централната избирателна комисия на Руската федерация.