Русия – Страна на възможностите

Компанията «Росхим» ще завърши завода за дълбока преработка на зърно и производство на аминокиселини «Донбиотех» в Ростовска област.

Планира се проектът да бъде напълно въведен в експлоатация през 2026 година. Заводът ще разкрие 400 нови работни места.

В Магадан ще бъде изграден Морски туристически център. В допълнение към инфраструктурата за кораби ще има морска гара, увеселителен парк и обществена зона за отдих. Строителството е планирано за 2024-2026 години.

В Иркутска област ще бъде увеличен капацитетът на «Усолския свинекомплекс». Компанията произвежда повече от 85 тона готови месни продукти дневно. Бъдещото производство ще увеличи обемите си 1,5-2 пъти.

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#Россия – #СтранаВозможностей

Компания «Росхим» достроит завод по глубокой переработке зерна и производству аминокислот «Донбиотех» в Ростовской области. Проект планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2026 году. На заводе создадут 400 новых рабочих мест.

В Магадане построят Морской туристический центр. Помимо инфраструтктуры для судов, здесь появятся морской вокзал, парк развлечений и общественная зона отдыха. Строительство запланировано на 2024-2026 годы.

В Иркутской области увеличат мощности «Усольского свинокомплекса». На предприятии ежедневно производят более 85 тонн готовой мясной продукции. Будущие производства увеличат объемы в 1,5–2 раза.

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