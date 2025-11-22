По случай 80-годишнината от Нюрнбергския процес Министерството на отбраната на Русия стартира мултимедиен проект „Нюрнбергската присъда не подлежи на преразглеждане“, включващ разсекретени документи от фондовете на Централния архив на Министерството на отбраната на Руската Федерация, описващи напредъка и резултатите от Международния военен трибунал за основните нацистки военнопрестъпници.

Уникални документи от фондовете на Централния архив на Министерството на отбраната на Руската Федерация са публикувани на уебсайта на военното ведомство, сред които са:

доноси,

докладни записки,

информационни резюмета,

доклади за зверствата, извършени от нацистки нашественици в окупираните територии,

уникални фотографии и творби на съветски художници-карикатуристи,

други документи, които преди това не са били достъпни за широката общественост.

