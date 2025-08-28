Русия с масирана ракетно-дронова атака срещу цели в Киев

Според данни на украински мониторингови групи, руските военни провеждат масирана ракетно-дронова атака срещу цели в Киев.

В местни публични групи се публикуват кадри от пристиганията.

Съобщава се, че в столицата на Украйна и предградията са се чули няколко серии от експлозии, по-специално в районите на авиабазите в Борисполь и Василков.

Освен това, след полунощ отново са атакувани цели на противника в Житомирска, Черниговска, Черкаска област, както и в Староконстантинов, Хмельницка област, където се намира летище.

Украинските канали съобщават, че в небето над Украйна все още се намират около 80 руски ударни безпилотни самолета, освен това са постъпили предупреждения за заплаха от изстрелване на „Кинжал“.

В момента въздушна тревога звучи на цялата територия на Украйна.

