Коментар на Постоянното представителство във връзка с приемането на резолюция за борба с героизирането на нацизма в Третия комитет на 80-та сесия на Общото събрание на ООН, 26 ноември 2025 г.

На 14 ноември в Ню Йорк на заседанието на Третия комитет на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН по инициатива на Руската Федерация беше приета резолюция „Борба с героизирането на нацизма, неонацизма и други видове практики, които допринасят за ескалацията на съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост“.

Присъединяването на 44 държави от различни региони на света като съавтори на резолюцията ясно демонстрира разбирането на световната общност за изключителното значение на повдигнатите въпроси.

Символично е, че този основополагащ документ се приема в годината, в която целият свят отбелязва 80-ата годишнина от Победата над нацизма и фашизма – знакова дата, напомняща за трагичните уроци на историята и необходимостта те да бъдат твърдо усвоени.

Особено показателно е, че страните от Европейския съюз, където проблемите, осъдени в резолюцията, за съжаление, имат системен характер – от събарянето на паметници на съветските воини освободители до маршовете в чест на легионерите от Waffen-SS – за пореден път се противопоставиха на приемането на този документ. Тяхната позиция е пряко доказателство за „двойни стандарти” и само подчертава актуалността и навременността на нашата инициатива.

Уверени сме, че приемането на тази тематична резолюция ще допринесе значително за изкореняването на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост в целия свят, както и за опазването на историческата истина и противодействието на преразглеждането на резултатите от Втората световна война.

