Русия: Приемането на резолюция за борба с героизирането на нацизма от ООН ще изкорни расизма, расовата дискриминация и ксенофобията

Коментар на Постоянното представителство във връзка с приемането на резолюция за борба с героизирането на нацизма в Третия комитет на 80-та сесия на Общото събрание на ООН, 26 ноември 2025 г.

На 14 ноември в Ню Йорк на заседанието на Третия комитет на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН по инициатива на Руската Федерация беше приета резолюция „Борба с героизирането на нацизма, неонацизма и други видове практики, които допринасят за ескалацията на съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост“.

Присъединяването на 44 държави от различни региони на света като съавтори на резолюцията ясно демонстрира разбирането на световната общност за изключителното значение на повдигнатите въпроси.

✅ Символично е, че този основополагащ документ се приема в годината, в която целият свят отбелязва 80-ата годишнина от Победата над нацизма и фашизма – знакова дата, напомняща за трагичните уроци на историята и необходимостта те да бъдат твърдо усвоени.

Особено показателно е, че страните от Европейския съюз, където проблемите, осъдени в резолюцията, за съжаление, имат системен характер – от събарянето на паметници на съветските воини освободители до маршовете в чест на легионерите от Waffen-SS – за пореден път се противопоставиха на приемането на този документ. Тяхната позиция е пряко доказателство за „двойни стандарти” и само подчертава актуалността и навременността на нашата инициатива.

📌 Уверени сме, че приемането на тази тематична резолюция ще допринесе значително за изкореняването на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост в целия свят, както и за опазването на историческата истина и противодействието на преразглеждането на резултатите от Втората световна война.

