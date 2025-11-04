Русия празнува Деня на народното единство!

Уважаеми колеги, скъпи приятели! От името на Търговско-промишлената палата на Руската федерация и от свое име сърдечно ви поздравявам с Деня на народното единство!

Този празник символизира историческата общност на народите на Русия, силата на тяхната гражданска солидарност и патриотизъм. Именно взаимното уважение и сплотеност на нашите сънародници пред лицето на трудностите бяха и остават основа на суверенитета и гаранция за просперитета на страната. Нейната мощ се основава не само на природните богатства и най-модерните технологии, но и преди всичко на хората – на тяхната отговорност за съдбата на Родината и готовността им да решават съвместно национални задачи. За руското бизнес общество сътрудничеството и взаимопомощта винаги са имали първостепенно значение. Само с общи усилия ще осигурим динамично развитие на всички сфери на живота на държавата.

Пожелавам ви съгласие, мир и благоденствие!

Президент на ТПП РФ С. Н. Катырин

