Русия планира да създаде лунна електроцентрала до 2036 г.
През декември 2025 г. Роскосмос подписа правителствен договор с НПО Лавочкин за завършване на работата по създаването на руска лунна електроцентрала до 2036 г.
Период на изпълнение на договора: 2025–2036 г.
Цел на лунната електроцентрала:
Дългосрочно електрозахранване на потребителите (ровери, обсерватория) на руската Лунна програма, както и на инфраструктурните съоръжения на Международната научна лунна станция
(включително съоръжения на чуждестранни партньори).
Ще бъде изпълнено:
Разработване на космически апарати
Наземни и експериментални тестове
Летателни тестове
Разгръщане на инфраструктура на Луната
Проектът е важна стъпка към създаването на постоянна научна лунна станция и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната.
Участници в проекта:
Роскосмос
Росатом
Курчатовският институт