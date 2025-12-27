събота, декември 27, 2025
Последни:
Общество

Русия планира да създаде лунна електроцентрала до 2036 г.

Редактор

През декември 2025 г. Роскосмос подписа правителствен договор с НПО Лавочкин за завършване на работата по създаването на руска лунна електроцентрала до 2036 г.

🗓 Период на изпълнение на договора: 2025–2036 г.

Цел на лунната електроцентрала:

Дългосрочно електрозахранване на потребителите (ровери, обсерватория) на руската Лунна програма, както и на инфраструктурните съоръжения на Международната научна лунна станция

(включително съоръжения на чуждестранни партньори).

Ще бъде изпълнено:

✳️ Разработване на космически апарати

✳️ Наземни и експериментални тестове

✳️ Летателни тестове

✳️ Разгръщане на инфраструктура на Луната

Проектът е важна стъпка към създаването на постоянна научна лунна станция и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната.

Участници в проекта:

✳️ Роскосмос

✳️ Росатом

✳️ Курчатовският институт

Интересно от мрежата

Вижте още

Китай увеличава износа на леки автомобили за Русия

Редактор

Индонезия и България засилват културното сътрудничество

Редактор

Русия и Саудитска Арабия обсъдиха ситуацията на петролния пазар

Редактор

Pin It on Pinterest