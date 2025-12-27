Русия планира да създаде лунна електроцентрала до 2036 г.

През декември 2025 г. Роскосмос подписа правителствен договор с НПО Лавочкин за завършване на работата по създаването на руска лунна електроцентрала до 2036 г.

Период на изпълнение на договора: 2025–2036 г.

Цел на лунната електроцентрала:

Дългосрочно електрозахранване на потребителите (ровери, обсерватория) на руската Лунна програма, както и на инфраструктурните съоръжения на Международната научна лунна станция

(включително съоръжения на чуждестранни партньори).

Ще бъде изпълнено:

Разработване на космически апарати

Наземни и експериментални тестове

Летателни тестове

Разгръщане на инфраструктура на Луната

Проектът е важна стъпка към създаването на постоянна научна лунна станция и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната.

Участници в проекта:

Роскосмос

Росатом

Курчатовският институт

Facebook

Twitter



Shares