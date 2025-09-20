Изтребителите МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, без да нарушават границите на други държави, заявиха от Министерството на отбраната.

Така ведомството отговори на обвиненията на външното министерство на Естония, което твърди, че руски самолети са навлезли във въздушното пространство на страната над Финския залив и са останали там 12 минути. Във връзка с този „инцидент“ министерството извика временния поверен по делата на Русия и му връчи нота на протест. Талин също така поиска консултации с НАТО в съответствие с член 4 от устава на алианса.

На 19 септември три изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летището в Калининградска област. Полетът се състоя в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол“, отбелязаха от Министерството на отбраната.

Там подчертаха, че руските самолети не са навлизали във въздушното пространство на Естония: полетът е преминал на разстояние повече от три километра от остров Вайндло над неутралните води на Балтийско море.



