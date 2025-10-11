Русия определи приоритетните теми в преговорите със САЩ

Кога е планирана следващата среща и как се развива двустранният диалог?

Възстановяването на директните въздушни връзки и връщането на дипломатическата собственост са едни от приоритетните въпроси за Москва в диалога с Вашингтон, съобщи за „Известия“ председателят на Комитета на Съвета на федерацията по международни въпроси Григорий Карасин. Според сенатора преговорите по тези въпроси продължават и ще продължат до края на октомври. Между тем контактите могат да бъдат забавени поради сложностите при уреждането на украинския конфликт и натиска на Европа върху САЩ, смятат експерти. При това „импулсът на Анкоридж“ в отношенията между РФ и САЩ е жив, смятат в Кремъл. За това как се развиват връзките между двете велики държави по различни пътища – в материала на „Известия“.

Преговори между Русия и САЩ за директни полети

Взаимното отваряне на въздушното пространство и връщането на дипломатическата собственост остават приоритетни въпроси за Русия в диалога със САЩ, съобщи за „Известия“ председателят на Комитета на Съвета на федерацията по международни въпроси.

„Това [възстановяването на директните въздушни връзки] е един от важните въпроси, наред с нормализирането на дейността на нашите дипломатически представители: имам предвид както посолствата, така и генералните консулства на територията на Съединените щати. Това е един от приоритетите, който ще покаже способността да се изведе отношенията от дълбока безизходица. Тези преговори продължават и ще продължат, доколкото разбирам, до края на октомври. Надявам се, че ще научим резултатите от тях“, заяви Григорий Карасин.

Поредният кръг от руско-американските консултации за премахване на „дразнителите“ в двустранните отношения се планира в следващите месеци. „Вече имаше два кръга. С Марко Рубио се договорихме третият да се проведе тази есен“, заяви по-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров. Конкретна дата все още няма, но, както по-рано писа „Известия“, срещата може да се състои в края на октомври или началото на ноември.

Вашингтон затвори небето си за руски самолети през март 2022 г., скоро след началото на специалната военна операция. В отговор Русия забрани полетите в своето въздушно пространство на авиокомпании от почти 40 страни, включително САЩ. Въпреки това, темата за възстановяването на въздушния транспорт между Русия и САЩ беше засегната още по време на втората им среща след дълго прекъсване на 27 февруари 2025 г. в Истанбул. На тази среща министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров съобщи, че Москва е предложила на Вашингтон да отмени санкциите срещу „Аерофлот“, но не е последвала никаква реакция.

Въпросът е, че за САЩ е важно преди всичко да се постигне напредък по украинския въпрос, а едва след това да се говори за възобновяване на директните въздушни връзки с Русия, съобщи през април помощникът на президента Юрий Ушаков. В средата на юни шефът на РФПИ и специален представител на президента по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев допусна, че въздушното съобщение между Русия и САЩ може да бъде възобновено до края на 2025 г. „Виждаме много голям интерес, включително от американска страна, към възобновяването на директните полети до Русия“, каза той.

През август посланикът на Русия в САЩ Александър Дарчиев съобщи, че Москва е разработила пакет от документи за възобновяване на директните въздушни връзки с Вашингтон. „Те се обсъждат“, подчерта той. Въпреки това, двете страни не успяха да постигнат по-нататъшен напредък по този въпрос. Една от основните причини е, че това ще наруши единната стратегия на Запада по отношение на Русия, смята експертът от „Валдай“ Андрей Кортунов.

— Това е явно отклонение от позицията, която западните страни заеха през 2022 г., и Съединените щати, предприемайки тази стъпка, трябва да се противопоставят на европейските си партньори. Ясно е, че това не е лесно. Мисля, че има натиск от страна на европейските страни да не се прави това или да се прави, но с многобройни уговорки“, каза експертът пред „Известия“.

В същото време, понастоящем Брюксел не е готов да отвори въздушното си пространство за Русия дори за транзитни полети, счита Кортунов. Европа едва ли ще предприеме тази стъпка, докато не приключи активната фаза на руско-украинския конфликт. Затова теоретично е възможен вариант, при който САЩ и Русия възстановяват директните въздушни връзки, а Европа оставя небето си затворено за руски самолети. Тогава полетите ще бъдат възможни само през Арктика и Тихия океан.

Ще трябва да се разгледат маршрути, например, когато от Москва ще може да се лети с директен полет до Лос Анджелис с арктически полет през Северния полюс и по-нататък през Западна Канада, Сиатъл, Портланд, Сан Франциско и по-нататък до Сан Луис, разсъждава Кортунов.

В същото време тогава ще възникне въпросът за отварянето на въздушното пространство за РФ над Канада. Не е ясно доколко тя ще бъде готова да предприеме тази стъпка, коментира експертът. Във всеки случай подобни полети ще бъдат по-дълги и по-скъпи, отколкото през Европа.

От друга страна, САЩ могат умишлено да забавят преговорите за възстановяване на въздушното съобщение, докато не се очертае ясен напредък в разрешаването на украинския конфликт, каза за „Известия“ научният сътрудник в Центъра за комплексни европейски и международни изследвания на НИУ ВШЕ Лев Сокольщик.

„Русия отстоява интересите си, не отстъпва и това, естествено, не се харесва на САЩ“, смята той.

Преговори за връщането на дипломатическата собственост на Русия в САЩ

Наред с възстановяването на директните въздушни връзки, Москва и Вашингтон обсъждат нормализирането на работата на посолствата и генералните консулства. Този проблем беше засегнат на първата от дълго време среща на руско-американските делегации на 18 февруари в Саудитска Арабия.

„Предадохме списък с въпросите, които трябва да бъдат решени с оглед на нормалната работа на нашите дипломатически представители. Сред тези въпроси, разбира се, е и проблемът с имуществото. Говорихме за премахването на изкуствените пречки, които сериозно затрудняват ежедневната работа на нашите посолства и генерални консулства“, заяви тогава Сергей Лавров.

Проблемите в отношенията между Русия и САЩ по този въпрос датират от 2016 г., когато започна така наречената дипломатическа война. През декември същата година САЩ експулсираха 35 руски дипломати, което се превърна в най-мащабния случай на едновременна експулсиране от времето на Студената война. Пристигането на Доналд Тръмп в Белия дом не промени тази тъжна тенденция. През юли 2017 г. Сенатът на САЩ одобри допълнителни санкции срещу Русия, след което Москва намали броя на персонала в американските дипломатически мисии с 755 души.

След това Вашингтон затвори посолството на Русия в Сан Франциско, а през 2018 г. – и в Сиатъл. В отговор Москва обяви прекратяване на работата на американското консулство в Санкт Петербург, а през 2020 г. Държавният департамент обяви затварянето на още две консулства в Русия – в Екатеринбург и Владивосток. През 2017 г. тогавашният американски посланик в Русия Джон Хънтсман призна, че в отношенията между двете страни настъпили тежки времена: „Вероятно най-трудният период от края на Студената война“.

В Москва смятат, че Вашингтон е завзел руските дипломатически представителства и от години призовават за връщането им на Руската федерация. Официалният представител на външното министерство Мария Захарова нарече връщането на дипломатическата собственост „без алтернатива“ за пълно възстановяване на двустранните отношения.

Да се нареди работата на дипломатическите представителства е значително по-лесно, отколкото да се реши въпросът с възстановяването на въздушния транспорт, казва Андрей Кортунов. От друга страна, този въпрос може да се сблъска с общата стратегия на администрацията на Трамп, която продължава да засилва контрола върху влизащите чужденци.

„В момента те въвеждат допълнителни такси за визи и фактически цената на визата се удвоява“, отбеляза той.

Освен това, от 6 септември Държавният департамент на САЩ въведе нови правила за издаване на неимиграционни визи за граждани на Русия, Беларус и Украйна. Сега руснаците ще могат да получат американска виза само в посолствата на САЩ във Варшава (Полша) и Астана (Казахстан).

По отношение на издаването на визи САЩ и Русия са в неравностойни условия, затова нашата страна би искала да коригира ситуацията.

— Ако сте американец, за вас е значително по-лесно да получите руска виза, отколкото за руснак да получи американска. Нашите консулски служби там някак си функционират, т.е. виза може да се получи както във Вашингтон, така и в Ню Йорк, — отбелязва Кортунов.

В същото време Русия не е страната, която представлява сериозен проблем по отношение на имиграционната криза в САЩ, счита Лев Сокольщик. Затова този фактор едва ли ще повлияе на окончателното решение, когато възникне въпросът за откриването на американски генерални консулства в РФ.

Как се развиват отношенията между Русия и САЩ по различни направления

Днес „импулсът на Анкоридж“ в отношенията между Москва и Вашингтон е жив, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков. „Ние оставаме на базата на дискусията, която се състоя в Анкоридж. Ние не променяме нищо за себе си тук, считаме, че е необходимо да се доработи нещо от двете страни“, каза Владимир Путин.

Тръмп редовно говори, че има добри лични отношения с Путин. Въпреки това, неговата реторика по отношение на Русия напоследък се засили. По-конкретно, американският лидер взе решение относно ракетите „Томахок“, без да обясни в какво се състои то. В края на септември, в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, където се срещнаха и министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, Тръмп нарече армията на Русия „хартиен тигър“ и не изключи възможността Украйна да се върне към „първоначалните си граници“.

Председателят на Комитета по международни въпроси на Федералния съвет Григорий Карасин, който беше част от руската делегация на Общото събрание на ООН, призова западните страни да работят в духа на „разумната дипломация“.

„Не трябва да се рисува всичко в черно. Ние говорим за това отговорно на всички наши чуждестранни партньори, включително и на западните. Трябва да се работи за оправяне на ситуацията. Това е задачата на нормалната, разумна дипломация“, заяви сенаторът в разговор с „Известия“.

В диалога между Русия и САЩ по Украйна също се очертава сериозна пауза, съобщи официален представител на Кремъл. Според Дмитрий Песков, Киев не се стреми към мирно уреждане на конфликта, тъй като там „са вдъхновени от европейците“. На 10 октомври Владимир Путин заяви, че Москва и Вашингтон имат разбиране къде трябва да се движат и към какво трябва да се стремят, за да прекратят конфликта, но за това са необходими „допълнителни проучвания“.

Договорихме се с Доналд, че в Москва ще трябва да обмисля и да поговоря с нашите колеги и съюзници, да обсъдим този въпрос. Той ми каза същото, отбеляза руският лидер.

Освен това Русия и Съединените щати се опитват да установят диалог по въпросите на разоръжаването. По-конкретно, делегацията на САЩ на конференцията по разоръжаването проявява интерес към възстановяване на контактите с Руската федерация, съобщи по-рано постоянният представител при отделението на ООН в Женева Геннадий Гатилов.

Въпреки това между двете велики сили остават много нерешени въпроси в тази област. Най-актуалният от тях е съдбата на Договора СНВ-III, чийто срок изтича през февруари 2026 г. Русия предложи на САЩ да се придържат към основните положения на споразумението още през тази година, за да има време за изработване на нови договорености. Доналд Тръмп реагира положително, като нарече предложението на Русия добра идея.

автори: Максим Базанов

Семен Бойков

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares