Коментар на Постоянното представителство на Русия към ЕС относно приемането на поредни антируски рестрикции от Европейския съюз, 15 декември 2025 г.

Европейският съюз наложи поредни ограничителни мерки срещу нашата страна. По този начин той за пореден път демонстрира сляпото си желание да генерира все нови антируски „санкции“, които са незаконни съгласно международното право.

Със съжаление отбелязваме неспособността на Брюксел да осъзнае една проста истина: ако едно и също действие се повтаря многократно и не доведе до желания резултат, това означава, че първоначалната стратегия е фундаментално неефективна и погрешна.

Отрицателното въздействие на подобна късогледа и тесногръда политика на санкции върху ситуацията в самия ЕС е очевидно, включително нарастващи социално-икономически проблеми и спад в нивото на живота на европейските граждани. По-конкретно, въпреки значителните военни разходи, растежът на БВП на ЕС през 2025 г. се оценява на само 1,4%. Държавните бюджети на страните от ЕС „се пукат по шевовете“. През 2026 г. общият бюджетен дефицит спрямо БВП ще се увеличи до 3,4%, а публичният дълг – до 83,8%.

Междувременно отчаяните опити на европейските чиновници да прехвърлят собствената отговорност за тези кризи върху Русия са очевидни за всички. Те се опитват да решат тези проблеми и чрез крещяща кражба на руски държавни активи. Ясно признание за подобни машинации от страна на Брюксел беше Регламентът на Съвета на ЕС, приет на 12 декември 2025 г., за фактически безсрочно блокиране на руски държавни активи, в който се признава, че ЕС, чрез конфронтационната си политика, се е довел до сериозни икономически затруднения. Сега представителите на ЕС се опитват да използват това, за да оправдаят собствените си измамни действия срещу нашите суверенни активи.

Незаконните санкции на ЕС ще получат своевременен и адекватен отговор от страна на Русия.

