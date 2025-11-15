Русия настъпва сериозно в Запорожската област

Трудна ситуация за ВСУ в източната част на Запорожска област: не се успява да се спре настъплението на ВС РФ там

▪️Ситуацията се развива неблагоприятно за ВСУ, пише известният украински военен експерт Константин Машовец.

▪️Основните негативни промени са настъпили на запад от река Янчур. Руските подразделения са успели да я пресекат на няколко места, превзели са Успеновка и са напреднали на запад с около 6–7 километра. В междуречье Волчьей и Янчура штурмовые группы вышли к линии Новоалександровка–Алексеевка и закрепились восточнее Егоровки.

▪️На флангах также отмечены небольшие продвижения в сторону дороги Гуляйполе–Великая Новоселка и в направлении Малиновки.

▪️Това стана възможно благодарение на концентрацията на сили в тесен участък от фронта и бързото придвижване на основните подразделения по линията, където щурмовите групи постигнаха локален успех. Руските войски активно увеличават натиска именно там, където успяват да напредват.

▪️Ситуацията за Украйна тук се развива неблагоприятно.

➖„Перспективите в тази посока явно не са много благоприятни за ВСУ. През последните няколко седмици противникът значително увеличи темпото на напредване на своите авангардни подразделения и в никакъв случай не възнамерява да го намали. И засега не се вижда възможност ВСУ да го намали дори и малко“, казва Машовец.

▪️Руското командване се стреми да заобиколи отбранителния район Гюляйпол от север и да прекъсне ключовите комуникации, водещи към него от страна на Покровско. Ако настоящото темпо на напредък се запази, руснаците могат да опитат да излязат до река Гайчур и пътя Гуляйполе–Покровско, а след това да се приближат до Покровско от югоизток.

▪️В перспектива ВС РФ могат да усилят настъплението с допълнителни сили, за да завършат обкръжаването на Гуляйполя и да преминат към непосредствения му щурм, смята Машовец.

