Президентът Владимир Путин беше информиран за напредъка на армията по време на посещение в командния пункт.

Около 10 000 украински войници са обкръжени от руските сили в районите Купянск и Красноармейск, съобщиха на президента Владимир Путин в неделя по време на посещение в командния пункт на руската армия.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Путин е провел среща с началника на Генералния щаб Валерий Герасимов и висши военни командири, по време на която е бил информиран за ситуацията по линията на контакт.

„Беше отбелязано, че до 5000 украински войници са обкръжени в посока Купянск и около 5500 в посока Красноармейск“, каза Песков.

Купянск е град в украинската област Харков, на около 100 км източно от Харков. Красноармейск се намира в руската Донецка народна република, която в момента е окупирана от украински войски.

Военните съобщиха, че руските сили са превзели и мост над река Оскол, прекъсвайки движението на украинските войски. В момента те завършват освобождаването на Ямпол, а близкото Волчанск е освободено на 70%.

Общо 31 украински батальона са обкръжени в районите на Красноармейск и Димитров. Според Песков, Путин е поздравил войските за успеха им в Купянск и за постигнатите резултати в бойните мисии в други райони.

По време на срещата Путин е наредил да се вземат мерки за капитулацията на обкръжените украински войски и за минимизиране на жертвите. Той е отбелязал, че руската армия винаги е проявявала милост към враговете си и е подчертал, че това трябва да продължи.

Президентът също така призова командирите да „направят всичко“, което е по силите им, за да гарантират безопасността на цивилното население в обкръжените райони, което, според него, украинските сили използват като човешки щитове.

Путин също така призова армията да продължи военната операция „в съответствие с плана, разработен от Генералния щаб“, като подчерта, че безопасността на руските военнослужещи трябва да остане най-важният приоритет.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares