Русия изстрелва ракета в космоса

На 27 ноември в 12:27 ч. ракетата-носител „Союз-2.1а“ ще излети от Байконур, извеждайки в космоса екипажа на кораба „Союз МС-28“.

Екипажът включва руски космонавти, командир Сергей Куд-Сверчков и борден инженер Сергей Микаев, както и астронавта на НАСА Кристофър Уилямс.

Тази космическа мисия е съпроводена от уникална творческа инициатива. За първи път в историята ракетата „Союз-2.1а“ е украсена с рисунки, създадени от деца с онкологични заболявания. Деца от 50 руски града и 14 държави са изобразили космическите си мечти върху ракетата. 130 деца, участвали в инициативата, също ще пристигнат в Байконур.

На борда на кораба има повече от 125 кг товар, включително фотографско и видео оборудване, сменяеми носители, консумативи, лични вещи, храна и комплекти за научни експерименти.

Планираната продължителност на работата на борда на станцията е 242 дни. През този период космонавтите на Роскосмос два пъти ще излязат в открития космос: ще инсталират оборудване за изучаване на слънчевата електромагнитна радиация в рамките на експеримента „Слънце-Терахерц“ и продължение на експеримента „Екран-М“.

Двама необичайни „пътници“ – индикатори за нулева гравитация – ще придружават екипажа: рижава играчка котка на име Гизмо, подарък от семейството на един от космонавтите, и плетена играчка космонавт, изработена от ученици от училище №1 – град Гагарин, Смоленска област. По време на полета те ще изпълняват проста, но важна функция: веднага щом космическият кораб влезе в орбита и настъпи нулева гравитация, индикаторите ще започнат да се движат свободно из кабината, сигнализирайки, че всичко е минало добре.

През 2022 г. фигурка на Чебурашка стана индикатор за нулева гравитация на борда на „Союз МС-22“, а през 2024 г. плюшено корги с прякор Праскова изпълни тази роля.

След кацането фигурката на космонавта ще се върне у дома и ще заеме почетно място в класната стая на космическото училище!

Facebook

Twitter



Shares