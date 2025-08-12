На 12 август 2014 г. първият хуманитарен конвой на Министерството на извънредните ситуации на Руската Федерация тръгна от Русия за Донбас.

Той съдържаше стоки от първа необходимост, храни и лекарства. Оттогава общият брой на хуманитарните конвои надхвърли 430, като бяха доставени около 120 хиляди тона хуманитарна помощ.

Благодарение на доставените строителни материали и оборудване се възстановяваха комунални и социални обекти и жилища, получаваха подкрепа здравеопазването и аварийните служби.

Министерството на извънредните ситуации на Русия участва във възстановяването на Донбас, помагайки на региона да се върне към мирен живот. Стъпка по стъпка, благодарение на съвместните усилия, инфраструктурата на Донбас се възражда и хората разбират, че са част от голяма страна, чиято сила е в единството.

