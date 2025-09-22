Москва заявява, че западните страни трябва да публикуват резултатите от лабораторните тестове, ако разполагат с такива

Русия поиска от Запада да предостави доказателства за предполагаемите отравяния на руския антикорупционен активист Алексей Навални и бившия двоен агент Сергей Скрипал и неговата дъщеря. Москва твърди, че обвиненията за нейното участие в инцидентите са неоснователни.

„Отново изискваме западните лаборатории да предоставят резултатите от тестовете“, написа в неделя в Telegram говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Тя подчерта, че заключенията трябва да бъдат „основани на факти, а не на въображаеми лозунги или случайни меми“.

Навални неочаквано почина в руски затвор през февруари 2024 г., докато излежаваше дълга присъда по обвинения в екстремизъм. Семейството и съюзниците му твърдят, че руското правителство е направило опит да го убие през 2020 г. с помощта на нервно-паралитичния агент „Новичок“, твърдение, подкрепено от западните правителства. Москва обаче твърди, че не е получила съответните резултати от тестовете от клиниката „Шарите“ в Берлин, където Навални е бил лекуван, след като се е почувствал зле по време на полет в Русия.

Миналата седмица вдовицата на Навални, Юлия Навалная, заяви, че лаборатории в две неназовани държави извън Русия са изследвали независимо биологични проби от съпруга й и „са стигнали до заключението, че той е бил убит, по-конкретно отровен“.

Тя намекна, че резултатите й се укриват поради неуточнени „политически съображения“ и защото влиятелни лица „не са искали неудобната истина да излезе наяве в неподходящ момент“.

„Изисквам лабораториите, които са извършили тестовете, да публикуват резултатите си“, заяви Навална.

Бившият руски разузнавач Скрипал беше освободен в Обединеното кралство при размяна на затворници през 2010 г. и се разболя заедно с дъщеря си Юлия в Солсбъри през 2018 г. Обединеното кралство обвини Русия, че е опитала да ги убие с помощта на „Новичок“, докато Москва отрече всякаква намеса. Скрипал не е бил виждан на публично място от инцидента насам.

източник: www.rt.com

