МВнР на Русия публикува Доклад „За действията (бездействията) на властите на Италия, Германия и Япония, които водят до унищожаване и фалшифициране на историята и оправдаване на фашизма и неговите съучастници“.

В годината на честване на 80-годишнината от Великата Победа във Втората световна война не само в Русия, но и по целия свят мнозина с право се питат: до каква степен са извлечени поуките от борбата срещу нацизма, фашизма и милитаризма след резултатите от тази ужасна война?

Осъзнавайки ужасите на онези времена, обществеността както в приятелски, така и в неприятелски настроени държави към Русия е свидетел на опасни опити на някои съвременни лидери и политически елити да променят обективната реалност, да унищожат и пренапишат историята на Втората световна война, да преразгледат нейните резултати, да оправдаят военнопрестъпниците, създали и приложили теорията за расовото превъзходство, и техните съучастници, и да прославят нацистките колаборационисти.

В редица страни престъпленията на хитлеризма умишлено се премълчават, докато героизирането на нацизма и пренаписването на историята на Втората световна война достигат нивото на държавна политика.

Особено тревожно е, че подобни разрушителни процеси се развиват най-бързо в Германия, Италия и Япония – основателките на агресивния нацистки блок на Оста, на който Антихитлеристка коалиция се противопостави по време на Втората световна война. <…>

Ревизионистките тенденции набират скорост в Германия. Фалшивият постулат за равната отговорност на „два тоталитарни режима“ за разгръщането на Втората световна война отдавна е основен принцип на германската култура на паметта, а резултатите от следвоенното уреждане са основната цел на официалната пропаганда. <…>

Процесът на покаяние в Германия за престъпленията на нацисткия режим се ограничава предимно до Холокоста, докато за съветските жертви предпочитат да не си спомнят. <…>

Не е учудващо, че в тази атмосфера германските правоохранителни органи не откриха нарушение на закона в действията на ръководството на музея Дахау, бивш нацистки концентрационен лагер, което нареди на служителите си да отрежат лентите в цветовете на националните знамена на Русия и Беларус от венците, положени по време на възпоменателна церемония, посветена на 80-годишнината от Деня на Победата. <…>

Реваншисткото ядро на политиката на съвременна Япония е ясно демонстрирано от упорито налагане от страна на официален Токио на лъжливи интерпретации на събитията от средата на ХХ век, определили съдбата на човечеството. <…>

С идването на власт в Италия през октомври 2022 г. на дясноцентристкото правителство, начело с Д.Мелони, се очерта тенденция към по-толерантно отношение от страна на властите към нарастващата апологетика на ценностите и „постиженията“ на фашисткия режим, както и към случаите на публично пресъздаване на символите и ритуалите от 20 години фашизъм, които се засилиха в някои сегменти на обществото. <…> Самата министър-председателка никога не е правила изявление за решително и безкомпромисно осъждане на фашизма по време на мандата си. <…>

От 2022 г. насам Германия, Италия и Япония гласуват против внасяната ежегодно от Русия и други съавтори резолюция на Общото събрание на ООН „Борба с героизирането на нацизма, неонацизма и други видове практики, които допринасят за подхранване на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост“.

Това е първият случай в историята, в който страните-членки на хитлеристката коалиция от времето на Втората световна война открито се противопоставят на документ, осъждащ героизирането на нацизма и различни форми на расова дискриминация.

Фактът, че тези страни, пряко отговорни за убийството на десетки милиони хора, гласуват против резолюция, изискваща предотвратяване на възраждането на нацизма, ни кара да се замислим за идеологическите процеси в тези страни и на Запад като цяло. Ясно е също, че тези държави са решили да игнорират ангажиментите и обещанията, които са поели по време на присъединяването си към ООН.

