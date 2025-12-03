Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация, Франция продължава да търси варианти за пряко участие в украинския конфликт.

Към това е насочено, по-специално, правителственото постановление № 2025-1030 от 31 октомври 2025 г., което разрешава използването на частни военни компании (ЧВК) за оказване на помощ на „трета държава в ситуация на въоръжен сблъсък“.

Дори най-неинформираният европейски жител няма съмнение за коя държава става въпрос. Мобилните групи за противовъздушна отбрана и малкото F-16, с които разполага Украйна, не са в състояние да прехващат руски въздушни цели. Овладяването на „Мираж“ и друга техника изисква време и висока квалификация.

Ето защо Киев ще се нуждае от чуждестранни ЧВК, оборудвани със съвременно западно, предимно френско, оръжие.

Париж обаче не бива да се заблуждава, че това му дава свобода на действие, като същевременно избягва отговорност за участието на неговите военни в конфликта.

Присъствието на френски ЧВК в Украйна, скромно наричани в гореспоменатото постановление „референтни оператори“ на Министерството на въоръжените сили, ще бъде разглеждано от Москва като пряко участие на Франция във военни действия срещу Русия.

В резултат на това френските ЧВК ще се превърнат в първостепенна легитимна цел на Въоръжените Сили на Русия.

