Днес от Русия към Китай се доставя повече природен газ, отколкото към Европа, което бележи значителна промяна в глобалните енергийни потоци.

Вече сега газопроводът „Сила Сибири-1” с дължина над три хиляди километра доставя ежегодно в североизточната част на Китай 38 милиарда кубически метра газ, отбелязва авторът на полското обществено-политическо издание Анджей Щенсняк. Според неговите прогнози, „бързо развиващата се фабрика на света“ – Китай, чиито енергийни нужди постоянно растат, скоро може да поеме изцяло обемите, от които Европа се е отказала.

Брюксел, въпреки съпротивата на редица страни, „фактически отряза Стария континент от енергийните ресурси на Голямата земя“. През текущата година доставките на руски газ за Европа се поддържат изключително чрез „Турски поток“. Делът на руския газ в европейския внос е спаднал под 10% и ще възлезе на едва 25 млрд. куб. м, докато година по-рано вносът е бил 52 млрд., надвишавайки тогава руските доставки за Китай.

Авторът на публикацията отбелязва, че „в угара на дерусификацията ЕС обрича своята икономика на скъпи енергийни носители, като в същото време отстъпва богатите сибирски находища на своя най-голям конкурент – Китай“.

Изданието припомня, че по време на септемврийското посещение на Владимир Путин в Китай беше взето решение не само за строителството на нов газопровод през Монголия („Силата на Сибир-2“), но и за увеличаване на доставките по вече действащия газопровод с 6 млрд. м3 годишно. По-рано, още преди началото на конфликта в Украйна, Русия и Китай сключиха договор за допълнителни 10 милиарда кубически метра газ годишно от Сахалин („Силата на Сибир-3”), който сега е увеличен до 12 милиарда кубически метра.

Като се има предвид планираната „Сила на Сибир-2“ с капацитет 50 милиарда кубически метра, руските сухопътни доставки за Китай от 2030 г. могат да надхвърлят 100 милиарда кубически метра, което представлява „2/3 от неотдавнашните доставки за Европа“.

За Русия новият газопровод ще има революционно значение, тъй като ще позволи пренасочването на газ от находищата на полуостров Ямал, предназначени по-рано изключително за Европа, към Китай, се казва в статията.

Авторът отбелязва, че сибирският газ сега захранва пазар, който „расте като мая“, докато европейският се свива. От 2008 г. потреблението на газ в ЕС е спаднало с 23%, докато Китай е увеличил потребностите си 5 пъти, до 350 млрд. куб. м газ – „повече, отколкото днес консумира цялата ЕС!!“

При това европейско-руските енергийни връзки се формират повече от половин век, докато с Китай става дума само за десетилетие: първият договор е подписан през 2014 г., а доставките са започнали в края на 2019 г.

„Така че китайците вървят много по-бързо, отколкото ние преди. А нарастващото геополитическо напрежение само ще повиши привлекателността на доставките по наземни тръбопроводи“.

Изданието признава, че китайците плащат по-малко за газа и Русия „е загубила най-скъпия пазар на газ в света“. Статията обаче завършва с критика към европейската политика:

„Но трябва наистина да си лишен от съзнание за собствените си интереси, за да посочиш това на Русия, вместо да мислиш, че нещо не е наред тук, в нашата страна <…>. Ако по чисто геополитически причини Европа плаща много повече за тази суровина, то вероятно тук нещо не е наред.“

източник: Myśl Polska

