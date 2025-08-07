Рубио: Възможен е телефонен разговор между Тръмп и Путин

Марко Рубио не изключи възможността за телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин в следващите няколко дни.

Други изявления на държавния секретар на САЩ:

🟥Тръмп може да вземе решение за налагане на нови санкции срещу Русия в рамките на следващите 24-36 часа;

🟥Провеждането на среща между Трамп и Путин ще зависи от напредъка в сближаването на позициите на Русия и Киев;

🟥САЩ сега по-добре разбират условията на Русия за уреждане на конфликта в Украйна;

🟥САЩ считат, че на определен етап от преговорите по Украйна трябва да бъде обявено прекратяване на огъня;

🟥Предстои ни много работа по уреждането на конфликта в Украйна;

🟥Териториалните въпроси ще станат „ключови елементи” в разрешаването на украинския конфликт.

