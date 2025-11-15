Росица Кавазова – адвокат с мисия, професионализъм и сърце, отдадено на каузите на младите таланти

Росица Кавазова е утвърден адвокат с дългогодишна практика в областта на данъчното и митническото право – сфера, в която прецизността и компетентността са от ключово значение.

Нейната солидна юридическа подготовка е допълнена от образование по „Счетоводство и контрол“, което ѝ дава ценната способност да съчетава правните и финансовите знания. Именно тази комбинация я превръща в доверен експерт в сложни казуси, свързани с търговско право, данъчно облагане и финансови спорове.

Кавазова вярва дълбоко в правото като инструмент за справедливост и защита. В работата си тя следва принципи на отговорност, отдаденост и висока професионална етика, което я прави уважаван специалист и предпочитан партньор в правните предизвикателства на своите клиенти.

Живот в баланс и вдъхновение

Освен отдаден професионалист, Росица Кавазова е човек, който умее да цени живота и да се наслаждава на неговите дарове. Тя пътува, опознава различни култури, изкачва планини и търси нови знания във всяка стъпка от своето пътешествие.

Любимата ѝ книга – „Атлас изправи рамене“ от Айн Ранд – вдъхновява нейния стремеж към лична сила, ясно съзнание и осъзнаване на собствената стойност. За нея балансът е не просто философия, а енергийно усещане, което движи човека напред.

Признание и отличия

През годините Росица Кавазова е носител на редица престижни награди, които подчертават не само нейния професионализъм, но и приносите ѝ за развитието на правната общност:

Международни Награди за Мода, Шоу и Бизнес – „Заслуги в защита правата на клиентите“.

SUMMER BRIGHT AWARDS 2025 – PART 5 – отличена в категория „Право“ от Балканската Медийна Асоциация.

Награда за развитие на правото на Европейския съюз от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Годишна награда „Иновации в медиацията“.

Награда „Професионализъм и етика в правото“.

Награда „Професионално сътрудничество и екипна визия“.

Член на клуб „Великолепната Жена“.

Подкрепа за младите таланти – кауза със сърце

Росица Кавазова активно подкрепя Кауза на звездите – инициатива, която има за цел да даде сцена и възможности на младите таланти на България в областта на модата и музиката.

През 2026 г. тя е сред номинираните в престижните Награди „Върховете“, а нейното присъствие и подкрепа са силен знак за значимостта на този проект.

Кулминацията на инициативата е благотворителният концерт-спектакъл, организиран от Красимир Недялков, който ще събере на една сцена обичани български изпълнители и артисти – Нели Рангелова, Дует Аморе, Ann G, Начо Паскал, Даная Александрова, Недко Пазвантов и много други.

Гр. София — Сити Марк Арт Център

30.01.2026 г., 19:00 ч.

Мото: „Не само по Коледа се случват чудеса“

Мисията продължава

С професионална сила, човешка отдаденост и широка обществена подкрепа, Росица Кавазова доказва, че успехът е най-ценен, когато води до промяна – в живота на хората

