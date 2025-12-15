„Ролс Ройс“ и „Ейр Чайна“ откриха съвместно предприятие в Китай за основен ремонт на авиационни двигатели

В сряда в Пекин започна работа съвместното предприятие между „Еър Чайна“ и „Ролс Ройс“ Beijing Aero Engine Services Co (BAESL), което ще извършва основен ремонт на авиационни двигатели Rolls-Royce Trent от серията с висока тяга.

Това бележи значителен пробив за Китай в поддръжката на висок клас самолетни двигатели и ще даде силен тласък на тази местна индустрия за достигане на по-високи стандарти, заявиха от компанията.

„Ролс Ройс“ е световен лидер в производството на авиационни двигатели, които в момента са в над 500 самолета за китайски авиокомпании. Двигателите от серията Trent се използват масово в широкофюзелажни самолети по целия свят, като доставките в Китай представляват приблизително 20 процента от общия брой на компанията.

Като един от четирите съвместни центъра за поддръжка в рамките на глобалната мрежа на „Ролс Ройс“, BAESL ще се интегрира активно в световния пазар за авиационна поддръжка. Компанията планира постепенно да въведе услуги за основен ремонт за масови модели двигатели като Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000, започвайки от 2026 г., като същевременно постоянно разширява капацитета си. Целта е да се постигне годишна цел за основен ремонт от 250 двигателя до 2034 г.

