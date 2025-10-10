Ролята на тайландската армия: от добри към лоши примери

Според редакционната статия на The Jakarta Post, озаглавена „Лошият пример на тайландската армия” от 16 септември 2025 г., „По-внимателният поглед върху всеобщо приетите норми показва, че подкрепяната от армията система в Тайланд трябва да се разглежда като лош пример”.

В същото време тайландската армия е била и добър пример в миналото. Тази негативна промяна изисква академичен дебат, основан на разум и доказателства.

1-Добър пример за тайландската армия

Добър пример за тайландската армия може да се намери в академичната работа на Промначанок Кетфан, озаглавена „Ролята на Кралската тайландска армия в деескалацията на граничния спор между Тайланд и Камбоджа: Казус на командването Суранари (2012-2022)“, магистърска степен по международни отношения, Университет Чулалонгкорн, 2022 г.

Кетфан пише: Както се видя от 2008 до 2011 г. в случая с храма Преах Вихеар, демаркацията на границите може да се превърне в въпрос на сигурност и да доведе до въоръжени сблъсъци. Настоящата работа има за цел да анализира как командването Суранари, една от граничните отбранителни единици на Кралската тайландска армия, е осъществило усилията си за деескалация на спорната граница между Тайланд и Камбоджа.

Това проучване разглежда дейността на командването от 2012 до 2022 г., заедно с други агенции, които оперират на същата граница. Проучването разкри, че военните операции на командването Суранари включват предимно разузнаване и наблюдение, за да се открият евентуални проблеми и да се решат своевременно с камбоджанските партньори. Все пак, поради „ограничената си власт“, единицата не може да реши продължителни проблеми, като демаркацията на границите.

Това кара военните и невоенните агенции да създадат различни механизми за засилване на сътрудничеството между двете страни, за да се създаде по-мирно и приятелско гранично пространство за предстоящите дипломатически срещи. (Ketphan, Ролята на Кралската тайландска армия, стр. iv).

Авторът пише още: Общите усилия на администрацията на Йинглак за деескалация на конфликта са съсредоточени върху временните мерки на Международния съд от 2011 г. за изтегляне на войските и налагане на примирие. И двете страни се възползваха от мира и избегнаха рисковани решения, за да облекчат вътрешните напрежения. Макар Йинглак да изглежда, че има твърда позиция да не използва въпроса за да спечели политическа подкрепа, както предишната администрация, спазването на решението на МС означава поддържане на добри отношения с Хун Сен, без да се рискуват по-нататъшни жертви при сблъсъци. (Вж. Ketphan, Ролята на Кралската тайландска армия в деескалацията на граничния спор между Тайланд и Камбоджа, 2022 г., стр. 20).

Тайландската армия с „ограничена власт“ засили сътрудничеството между Тайланд и Камбоджа, за да създаде мирна и приятелска гранична среда. Това е наистина добър пример за АСЕАН.

2-Лош пример за тайландската армия

В горната статия на The Jakarta Post се прави заключението: „Въпреки че е основател на АСЕАН, Тайланд често се дистанцира от политиките на регионалния блок, като поддържа значително икономическо и военно влияние върху съседите си, особено върху тези, с които граничи“.

„В крайна сметка, предложението на тайландската армия за законно санкциониран, но недемократичен път към властта е опасен и изкусителен модел за лидерите в целия регион. Завладяването на властта в Тайланд само ще отслаби колективните демократични стремежи на АСЕАН. Като основател, политическата нестабилност на Тайланд подкопава принципите на регионалния блок за демокрация, върховенство на закона и добро управление, очертани в плана на Политическата и сигурностна общност на АСЕАН (APSC)”.

3-Предварителните условия на Тайланд заплашват мира и АСЕАН

В днешна статия на Khmer Times се пише: Когато тайландският премиер Анутин Чарнвиракул обяви, че Тайланд няма да влезе в диалог с Камбоджа, докато Пном Пен „не изтегли войските си“, „не отстрани нападателите“ и „не очисти тайландската земя“, той не прокарваше пътя към мира. Той подготвяше почвата за конфронтация. (Khmer Times, Ултиматумите не са дипломация: Защо предварителните условия на Тайланд заплашват мира и стабилността на АСЕАН, четвъртък, 9 октомври 2025 г.).

Посочените по-горе предварителни условия на Тайланд ясно показват, че страната се дистанцира от политиките на регионалния блок.

4-Призив към тайландската армия и правителство да зачитат достойнството на камбоджанските граждани

Препоръките на Групата на видни личности на АСЕАН (EPG) относно Визия 2020 завършват с тези две основни точки:

125. Когато основните нужди (от храна, образование и здравеопазване) са задоволени и „когато гражданите се чувстват в безопасност и сигурност у дома си“, праговите стойности на индивидуалното „достойнство и сигурност“ стават по-важни. Когато има асоциация, хората изпитват чувство на принадлежност и съседство.

126. АСЕАН не трябва да остава само икономическа организация, а трябва да се стреми да остане „общност от народи, посветени на мира, свободата и справедливостта“ в един все по-нестабилен свят. (Препоръки на АСЕАН EPG 2020, стр. 43).

Накратко, държавите членки на АСЕАН трябва да приемат политика за насърчаване на духа на общността на АСЕАН сред всички народи на АСЕАН.

Като член на АСЕАН EPG 2020, призовавам тайландската армия и правителство незабавно да престанат да нарушават достойнството и сигурността на камбоджанските граждани на камбоджанска територия по границата между Камбоджа и Тайланд.

Facebook

Twitter



Shares