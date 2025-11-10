Рок събитието на годината във Варна Спринт – робота и приятели

Фестивалният и конгресен център аплодира легендите на българския рок!

На 9 ноември 2025 г. Фестивалният и конгресен център – Варна се превърна в сцена на мощни емоции, носталгия и енергия, които разтърсиха морската столица.

Над 1500 варненци аплодираха легендите на българския рок – СПРИНТ, ЩУРЦИТЕ (Валди Тотев), СИГНАЛ (Христо Ламбрев), ДИАНА ЕКСПРЕС (Илия Ангелов), ИМПУЛС (Васил Стоев) и МИЛЕНА СЛАВОВА.

Публиката изпя в един глас златните хитове, съхранили духа на няколко поколения – „Да те жадувам“, „Сбогом, моя любов“, “Хей, здравей”, “Домино”, “Ако ти си отидеш за миг” и още десетки емблематични песни.

Залата пулсираше в ритъма на свободата, а рок легендите отново доказаха, че българската музика е вечна и продължава да вдъхновява.

КОНЦЕРТ С КАУЗА – МУЗИКА, КОЯТО ОБЕДИНЯВА

Събитието е част от националната инициатива „Концерти с кауза“, по идея на Дует с кауза – Галя Георгиева и Атанас Лазаров, която обединява музиката с обществени мисии и социална отговорност.

Кампанията подкрепя каузите „За повече българска музика в национален ефир“ и „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към повишаване на информираността относно репродуктивното здраве на младите хора в България!

Пейо Пеев, председател на Сдружението на независимите автори, музиканти и певци (СНАМП), коментира:

„Благодаря на всички, които направиха възможно това невероятно събитие – на нашите домакини от Хотел „Империя“, Хотел „Модус“, Етнографски комплекс „Калимански хан“, както и на екипа на „Стария Чинар“ – Черно море за топлото гостоприемство и уважението към българските творци.

Варна отново доказа, че е град с голямо сърце и неизчерпаема любов към родната музика. За нас, независимите музиканти, тази подкрепа означава много – тя ни дава сила да продължаваме да творим и да вдъхновяваме.“

Атанас Лазаров, продуцент и инициатор на турнето, и Галя Георгиева – “Дует с кауза” споделят:

„Варна доказа, че има сърце за истинската музика. Нашата кауза е да съхраним българския дух и енергията на рока. Това не е просто концерт – това е празник на духа, обичта и спомена.“

ГОСТОПРИЕМСТВО И КУЛТУРЕН ПРАЗНИК

Изпълнителите и екипът на концерта бяха посрещнати с топло гостоприемство в Хотел „Империя“, Варна, и Хотел „Модус“, Варна – символи на комфорт и стил в морската столица.

Атмосферата на етнографски комплекс „Калимански хан“ очарова всички с автентичната си визия и дух на българската традиция. По стар български обичай гостите бяха приветствани с греяна ракия, домашен хляб и шарена сол, поднесени с усмивка и уважение.

ГАЛА ВЕЧЕРЯ В „СТАРИЯ ЧИНАР“ – ЧЕРНО МОРЕ

След концерта вечерта завърши с елегантна гала вечеря в прочутия ресторант „Стария Чинар“ – Черно море, където музикантите и организаторите споделиха незабравими мигове и вкусиха традиционни специалитети и рецепти от миналото, приготвени с любов и майсторство.

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ

Сред официалните гости на вечерта бяха забелязани:

• Д-р Лидия Маринова, общински съветник в Общинския съвет – Варна, член на ПК „Здравеопазване“ и ПК „Социални дейности и жилищна политика“;

• Бизнесдамата Ани Карагьоргиева;

• Алекс Пейчев, представител на културните среди;

• и големият българин и меценат Стефан Радев, собственик на етнографски комплекс „Калимански хан“, който с присъствието и подкрепата си допринесе за духа на това паметно събитие.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

Концертът беше заснет и ще бъде излъчен в ефира на Destinations TV – първия български сателитен канал с покритие в над 150 държави по света, както и по Bulgarian Music Channel.

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЬОРИ

Организатори:

• Дует с кауза – Галя Георгиева и Атанас Лазаров

• Сдружение на независимите музиканти и певци (СНАМП)

• Сдружение „Sprint Production“

• Театър „Българан“ – Варна

. Сдружение “Жени с кауза”

Медиен партньор:

Destinations TV – Your 4K Window to the World

СЛЕДВАЩИ СЪБИТИЯ ОТ „КОНЦЕРТИ С КАУЗА“

След грандиозния успех във Варна, турнето продължава на:

10 ноември – Габрово

Всяко събитие носи своето силно послание:

