„Рок събитието на годината – Спринт – РоботътТ“ покорява Варна, Габрово и София!

След като лятото на 2025-та завърши с гръм и трясък в Бургас, сцената на Летния театър се превърна в арена на едно от най-мащабните рок събития на годината.

Група Спринт и техните легендарни приятели от Щурците (Валди Тотев), Сигнал (Христо Ламбрев), Импулс (Васил Стоев), Диана Експрес (Илия Ангелов) и Милена Славова взривиха публиката с вълнуващ концерт под звездите в подкрепа на каузите „За повече българска музика в национален ефир“ и „Да сверим биологичния си часовник навреме“ – информационна кампания в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми.

След грандиозния успех на концерта в Бургас, легендарната българска група Спринт продължава своето турне „Рок събитието на годината – Спринт и приятели“, което ще премине през три града:

Варна – 9 ноември, Зала 1, Фестивален и конгресен център

Габрово – 10 ноември, Дом на културата „Емануил Манолов“

София – 12 ноември, Зала 11, НДК

„СПРИНТ – РОБОТЪТ“: Рок величието се завръща на сцената

Основана през 1980 г., група Спринт е една от емблематичните формации, които променят звученето на българската поп и рок сцена. С уникалния си стил, съчетаващ електронно звучене, мелодичен поп и рок енергия, те се превръщат в символ на новата вълна у нас.

Сред най-обичаните им песни са „Хей, здравей“, „До телефона“, „Домино“, „Аз летя“, „Като в приказката“ и „В едно кафе за двама“ – хитове, които поколения българи знаят наизуст.

Турнето е посветено на 40-годишнината от излизането на легендарния албум „Роботът“, смятан за един от най-иновативните проекти в историята на българската музика. Именно този албум поставя началото на нова ера в електро-попа у нас и утвърждава Спринт като едни от най-ярките новатори на сцената.

В афиша на турнето отново се включват рок титаните:

Щурците (Валди Тотев) – с вечните „Футуролог" и „Сватбен ден"

Сигнал (Христо Ламбрев) – с хитовете „Може би" и „Сбогом"

Диана Експрес (Илия Ангелов) – с „Влюбено сърце" и „Сутрин"

Импулс (Васил Стоев) – за първи път от 40 години с „Ако ти си отидеш за миг"

Милена Славова – бунтарката на българския рок, с нейния неповторим глас и силни послания

Водещи на концертите ще бъдат Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които ще поведат публиката през десетилетията на българската рок история с харизма и стил.

„След емоциите в Бургас, не можем да спрем дотук – феновете заслужават още!“, споделят от Спринт.

Билети:

В продажба в мрежата на Ивентим и Грабо, ePortal.bg,

