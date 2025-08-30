Рок легендеите от „Сигнал“ се довериха на комфорта и уюта на хотел AQUA в Бургас

Реновираният хотел AQUA – гр. Бургас от 27 до 31 август е домакин на най-големия Фестивал на бирата у нас – RockDog fest направен за втори път този месец в Бургас от BulgariaMEZI – най-мащаното фестивално турне в

България, което стартира 2015г и вече има над 100 фестивала с над 4.9 мил. посетителя, с домакини Георги Енчев и Цветелина Кожанова Енчева.

Промоутъра на световните звезди и собственичка на Конна база “Макс” – гр. Нова Загора Йонка Максимова бе помощник домакин на грандиозното събитие.



Остават два дни до края на фестивала. Тази и утре вечер отново ви очакват:

✨ над 300 вида бира от няколко континента

✨ любими рок банди на живо

✨ вкусна храна, игри и атракции за малки и големи

✨ вечерна томбола с награди – включително 100 бири в неделя вечер!

Screenshot



AQUA хотел Бургас е официален партньор на събитието и ще бъде домът на всички участници и през следващите дни.



Хотел „Аква“ е бизнес хотел в Бургас, който предлага на своите гости удобна локация и поредица от услуги. Открит е през 2005 г. и брзо се преврьща в предпочитан избор както за почивка, така и за провеждане на различни по вид събития, включително и сватбени тържества. На разположение на гостите е и спортен център, който допринася за приятния им престой.



За своите гости той предлага модерно оборудвани и добре климатизирани конферентни зали.

На разположение на гостите са стаи и апартаменти – комфортни, удобни и модерно обзаведени. Има и специални стаи за хора в неравностойно положение. Те са по-просторни от стандартните помещения.



Хотел AQUA е верига от хотели и другата локация е във гр.Варна. Разположен е до Морска градина с уникална AQUA визия. Още от откриването си, той се преврыща в един от най-предпочитаните хотели в града. Изразеният бизнес стил се допълва от близостта му до южния градски плаж, Морската градина, Морска гара, със своите изискани ресторанти и нощни клубове, и централната пешеходна зона. Това преврьща хотела в страхотен избор за незабравима и пълноценна лятна почивка в морската столица.

Facebook

Twitter



Shares