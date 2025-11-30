Родителите масово НЕ ставаме за тази работа!
Ох Боже …
Днес бях на кино …
Не знам колко време ще ми отнеме да се освестя от филма …
И от осъзнаването …
Родителите масово НЕ ставаме за тази работа!
Просто се раждат деца и ние не знаем точно защо …
обаче всеки си гледа филма и си го пречупва през своята призма …
И пак да кажа нещо за мъжката и женската енергия …
Очевидно е, че масово жените вече не са майки, а бизнесменки,
кариеристки ,
човеци изкарващи хляба на семейството!
Майката я няма …
Няма я дори когато мъжа изкарва пари …
Няма я защото има важна работа …
Проекти, срокове , планове
Майката я няма …
Онази от някога …
Дето си беше у дома и готвеше манджата
Дето създаваше уюта
Дето правеше курабийки и опаковаше подаръците под елхата за Коледа
Която беше винаги на разположение да си поговориш с нея
Онази майката с пенюара и ролките за коса
Онази
майката която си е повече у дома
Която маже филии с лютеница и раздава на децата на двора
Която ти превързва раната като паднеш от колелото а не ти дава инструкции по телефона
Няма я вече майката
Та изкарва хляба
Тя се бори навън с живота
Тя е кариеристката която ходи на семинари по женска енергия но никога не успява да влезне в нея
Та е изоставената майка с три деца защото е избрала мъж който обича 3 пъти по малко нея и сега тя е сама
Вселенските Закони работят за всички
Наказва се да те няма
Наказва се да не си на мястото си родител
Наказва се от Вселената всеки избор който е против природата
В 1 грам живот аз видях как вече жени наистина няма!
Това е посланието във филма!
Няма женска енергия!
Няма и майки!
Когато имаш дете и си майка … ти не можеш да си кариеристка, мъж, отсъстваща … просто не можеш
Ти не можеш да си в мъжка енергия и да си майка
Или ако избереш това – намери някоя жена която да е майка на детето ти
Моля те … намери на детето си майка … до 18 г то има нужда от такава жена!
Родителите носят цялата отговорност и вина за животите на своите деца.
За пътя , за последствията
Родителите
Не ставайте родители ако няма да имате време … или ако станете, намерете някой на когото да платите да отгледа с любов време и внимание вашите деца !
С обич – Десислава Илиева