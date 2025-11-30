Ох Боже …

Днес бях на кино …

Не знам колко време ще ми отнеме да се освестя от филма …

И от осъзнаването …

Родителите масово НЕ ставаме за тази работа!

Просто се раждат деца и ние не знаем точно защо …

обаче всеки си гледа филма и си го пречупва през своята призма …

И пак да кажа нещо за мъжката и женската енергия …

Очевидно е, че масово жените вече не са майки, а бизнесменки,

кариеристки ,

човеци изкарващи хляба на семейството!

Майката я няма …

Няма я дори когато мъжа изкарва пари …

Няма я защото има важна работа …

Проекти, срокове , планове

Майката я няма …

Онази от някога …

Дето си беше у дома и готвеше манджата

Дето създаваше уюта

Дето правеше курабийки и опаковаше подаръците под елхата за Коледа

Която беше винаги на разположение да си поговориш с нея

Онази майката с пенюара и ролките за коса

Онази

майката която си е повече у дома

Която маже филии с лютеница и раздава на децата на двора

Която ти превързва раната като паднеш от колелото а не ти дава инструкции по телефона

Няма я вече майката

Та изкарва хляба

Тя се бори навън с живота

Тя е кариеристката която ходи на семинари по женска енергия но никога не успява да влезне в нея

Та е изоставената майка с три деца защото е избрала мъж който обича 3 пъти по малко нея и сега тя е сама

Вселенските Закони работят за всички

Наказва се да те няма

Наказва се да не си на мястото си родител

Наказва се от Вселената всеки избор който е против природата

В 1 грам живот аз видях как вече жени наистина няма!

Това е посланието във филма!

Няма женска енергия!

Няма и майки!

Когато имаш дете и си майка … ти не можеш да си кариеристка, мъж, отсъстваща … просто не можеш

Ти не можеш да си в мъжка енергия и да си майка

Или ако избереш това – намери някоя жена която да е майка на детето ти

Моля те … намери на детето си майка … до 18 г то има нужда от такава жена!

Родителите носят цялата отговорност и вина за животите на своите деца.

За пътя , за последствията

Родителите

Не ставайте родители ако няма да имате време … или ако станете, намерете някой на когото да платите да отгледа с любов време и внимание вашите деца !

С обич – Десислава Илиева

