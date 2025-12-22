ROB MONEY (ex C – BLOCK ) разтърси сцената на АРЕНА РУСЕ

Най – голямото коледно събитие – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY – 20 години Радио ENERGY, събра в дунавския град хиляди фенове на музиката от 90-те и 2000-те.



Събитието е част от инициативата „Русе – Коледната звезда на Дунав“, съобщиха организаторите от „Културно-масова дейност“ ЕООД с медийна подкрепа на Радио „Енерджи“ и община Русе.

Сцената в Арена Русе беше буквално взривена от двудневното мега турне на емблематични имена, формирали европейската денс вълна като Rob Money (ex C -BLOCK ), 2Unlimited, Snap!, N-Trance, Cappella, а към звездния състав официално се присъединиха и Deep Zone Project, които донесоха своя характерен клубен звук и празнична енергия. Артистичният списък се допълва от DJ Dian Solo и DJ Nikita.

От 18:00 до 20:00 ч. местният DJ Groovy George подгря настроението с ексклузивен DJ сет на открито.

Вратите отвориха в 18:00 ч., а първите 100 фенове, прекрачили входа на залата, получиха специални подаръци

Богатата сценична продукция, специалните визуални ефекти, висококачествената музика, празничната атмосфера и множеството изненади създадоха истинско фестивално преживяване за всички посетители.



Според Николай Тодоров, организатор на събитието, партито беше не просто концерт, а истинско музикално шоу, в което всяко име в програмата беше гаранция за незабравимо преживяване.

Билетите бяха разпродадени преди повече от месец, както и местата в хотелите също бяха изчерпани, тъй като за култовото събитие пристигнаха хора от много други градове и държави.

Още три сериозни топ локации тази Коледа предстоят на звездата от световен калибър Rob Money (ex C – BLOCK), а именно:



25.12 – София / Pirotska 5

26.12 – Варна / Brick Port

27.12 – Пловдив / Plovdiv Event Center

Видео: https://youtube.com/shorts/jOKvtYNbmmE?feature=share

