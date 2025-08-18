Рио де Жанейро беше домакин на оживен културен фестивал, отбелязвайки дипломатически отношения с Китай

Рио де Жанейро, Бразилия, беше домакин на оживен културен фестивал през уикенда, за да отбележи дипломатическите отношения между Бразилия и Китай и 80-годишнината от победата във Втората световна война.

Тази година се навършват 51 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

По време на събитията по улиците на Рио де Жанейро бяха изпълнени оживени традиционни китайски танци на дракон и лъв, като изпълнителите игриво се ангажираха с тълпата.

Фестивалът предостави и възможности на обществеността да научи за китайската калиграфия и да се запознае с традиционната китайска медицина (ТКМ), включително практики като акупунктурата.

В Бразилия ТКМ е официално призната и достъпна за обществеността безплатно.

„Бразилия включи китайската медицина в своята система за обществено здравеопазване през 2006 г. Това е холистичен подход, който насърчава благополучието от детството до старостта чрез лечение на болести по естествен път“, каза д-р Ана Хе, лицензиран акупунктурист.

По време на фестивала бяха изложени и образци от богатата история и култура на Китай, включващи традиционно китайско облекло, съвременни фотографии и артефакти, привличайки многобройни бразилци, които бяха нетърпеливи да се докоснат до красотата на китайското наследство.

Един от акцентите на събитието беше динамичен концерт, който представи разнообразна гама от музикални стилове, съчетаващи китайска класическа музика, съвременни китайски композиции и афро-бразилски ритми.

„В тези моменти на промяна и глобален конфликт историята ни учи да следваме пътя на мирното развитие. Китай и Бразилия, победители във Втората световна война и основатели на БРИКС, са ангажирани със запазването на просперитета и глобалния мир“, каза Тиен Мин, генерален консул на Китай в Рио де Жанейро.

Източник: CCTVPlus

