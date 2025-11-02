Резултатите от търговските преговори между Китай и САЩ повишават доверието на износителите в Шънджън

Китайските износители в южния китайски метрополис Шънджън подновиха увереността си след публикуването на резултатите от търговските преговори между Китай и САЩ, което предизвика бързо увеличение на поръчките и запитванията, насочени към САЩ.

В четвъртък китайското министерство на търговията разкри резултатите, постигнати от китайските и американските делегации по време на неотдавнашните им икономически и търговски преговори в Куала Лумпур.

Американската страна ще отмени 10-процентните така наречени „тарифи за фентанил“ и ще спре за допълнителна година 24-процентните реципрочни тарифи, налагани върху китайски стоки, включително стоки от специалните административни райони Хонконг и Макао, според министерството.

Китай ще направи съответните корекции в своите контрамерки срещу гореспоменатите американски тарифи, съобщи министерството.

В бърз отговор на положителните сигнали, експортните фирми в Шънджън засилват подготовката за подновяване на поръчките за Северна Америка.

В трансгранична логистична фирма, базирана в Шънджън, директорът по продажбите Джуанг Циуруи отбеляза драматично увеличение на търсенето.

„Очаква се разходите ни за транспорт и митническо оформяне да намалеят с около 10 процента. Веднага след обявяването на политиката вчера, получихме запитвания от няколко северноамерикански клиенти, които бяха спрели сътрудничеството си. Всички те препланират коледните си доставки. В рамките на 24 часа запитванията ни за доставки до Съединените щати скочиха с повече от 30 процента“, каза Джуанг.

В едно външнотърговско предприятие, специализирано в проектирането и производството на печатни платки и електронни компоненти, основателят му Гонг Шенгвен заяви, че някои американски купувачи се свързват с фирмата, което сигнализира за потенциално възраждане на преустановени партньорства.

„Някои американски клиенти проактивно се свързаха с нас, за да видят дали могат да възстановят бизнеса“, каза Гонг.

За операторите на електронна търговия, насочени към американския пазар, новината не можеше да дойде достатъчно рано.

Джанг Джифей, генерален мениджър на фирма, специализирана в стоки за домашни любимци и домакински уреди, приключи обедна среща с американски купувачи в петък. Той каза, че поръчките, които бяха спрени от тарифи по-рано тази година, сега ще се върнат по график.

„В обозримо бъдеще, мисля, че стига да продължаваме да подобряваме възможностите си за проектиране, проучване и разработка и да изостряме пазарните си познания, нашите клиенти определено ще продължат да идват“, каза Джан.

Инерцията е очевидна в пристанище Янтян, най-натовареният център в Южен Китай за северноамерикански маршрути, който обработва над една четвърт от износа на страната за Съединените щати.

„Последните взаимодействия на високо ниво между Китай и Съединените щати изпратиха положителни сигнали, подтиквайки много клиенти да ускорят доставките си. С възстановяването на пазарното доверие обемът на нашите операции ще продължи да нараства стабилно“, каза Канг Хонгджун, дежурен мениджър на отдела за оперативни услуги и развитие на пристанището.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/j44hZwirKR0

Източник: AMSP.link

