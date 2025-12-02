Резултати от националния конкурс, посветен на Екзарх Антим I

Приключи тазгодишното издание на националния конкурс „Ще бъда блажен, ако възкръсне България за нов свободен живот!“, посветен на живота и делото на екзарх Антим I, организиран с благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий от Видинската света митрополия, Съюза на българските писатели, Фондация „Читалище”, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана.

Конкурсът събра 104 творби в разделите поезия, проза, есе, изобразително изкуство и филм. Жури в състав Боян Ангелов – председател и членове Юлий Йорданов, Александър Александров и о. Андрей Трифонов, разгледа, обсъди и класира творбите на участниците в различните раздели (вж. Протокол № 1/20.11.2025 от заседание на журито).

Всички победители в конкурса ще бъдат уведомени лично за наградите от конкурса, а тържествената церемония по връчването им ще се проведе на 12 декември (петък) 2025 г. от 16:00 ч. в Драматичен театър „Владимир Трендафилов“, гр. Видин.

Организаторите поздравяват победителите от конкурса и изказват своята благодарност към всички участници, изпратили своите творби.

П Р О Т О К О Л № 1

Днес, 20 ноември, 2025 година жури в състав:

председател Боян Ангелов – поет, председател на Съюза на българските писатели

и членове:

Юлий Йорданов – литературен критик, член на Контролната комисия на Съюза на българските писатели,

Александър Александров – белетрист, член на Съюза на българските писатели,

свещ. Андрей Трифонов – живописец, педагог и преподавател по рисуване след като индивидуално обстойно се запозна и анализира представените 104 творби с поезия, проза, изобразително изкуство и филми в организирания с благословението на Видинския митрополит Пахомий от Видинската митрополия, Фондация „Читалище”, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана конкурс на тема „Ще бъда блажен, ако възкръсне България за нов свободен живот!“, посветен на живота и делото на екзарх Антим I, проведе заседание. На него се състояха дебати по предложените творби и реши:

П Р И С Ъ Ж Д А

възрастова група до 19 години

в раздел ПОЕЗИЯ

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА НАГРАДА

НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ

ПООЩРЕНИЯ ПОЛУЧАВАТ

Десислава Кехайова от Рудозем

Петя Кушлева от Пловдив

Моника Страшимирова от Стражица

в раздел ПРОЗА

ПЪРВА , ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА

НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ

в раздел ЕСЕ

ПЪРВА НАГРАДА

Ерика Гигова от Свищов

ВТОРА НАГРАДА

Елинор Антониева от Враца

ТРЕТА НАГРАДА

Елица Дочева от Момчилград

ПООЩРЕНИЯ ПОЛУЧАВАТ

Кънчо Радков от Карнобат,

Павлина Колева от Благоевград

възрастова група над 19 години

в раздел ПОЕЗИЯ

ПЪРВА НАГРАДА

на Атанас Звездинов от София

ВТОРА НАГРАДА

не се присъжда

ТРЕТА НАГРАДА

Цветана Костова от Монтана

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА,

учредена от Дружество „Будители”

в област Монтана на:

Здравка Радичкова – Заря от Кюстендил

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА,

учредена от издателство „Български писател”:

Стефания Цанкова от Велико Търново

Мария Панайотова от Ямбол

Татяна Йотова от Айтос

в раздел ПРОЗА

ПЪРВА НАГРАДА

на Илиан Николов от Лом

ВТОРА НАГРАДА

на Кирил Кирилов от София

ТРЕТА НАГРАДА

не се присъжда

в раздел ЕСЕ

ПЪРВА НАГРАДА

на Петко Мангачев отСофия

ВТОРА НАГРАДА

не се присъжда

ТРЕТА НАГРАДА

на Малин Маринов от Видин

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА,

учредена от издателство „Български писател”

Таня Христова от Попово

Йоан Иванов от София

в раздел ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Възрастова група 7-11 години

ПЪРВА НАГРАДА

Вивиан Пенева от Ихтиман

ВТОРА и ТРЕТА НАГРАДА

НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ

Възрастова група 11-19 години

ПЪРВА НАГРАДА

Дария Цветанова от Ихтиман

ВТОРА НАГРАДА

Аделина Петрова от Велико Търново

ТРЕТА НАГРАДА

Християн Цветанов от Ихтиман

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ГРАФИКА

Аделина Петрова от Велико Търново

Възрастова група над 19 години

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА НАГРАДА

не се присъждат

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА КОЛАЖ

Богомил Петров от Видин

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА,

учредена от Дружество „Будители”

в област Монтана за

художествен ръководител на

Елена Цветанова от Ихтиман

в раздел ФИЛМИ

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА НАГРАДА

не се присъждат

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА,

учредена от Дружество „Будители”

в област Монтана на

Йоана Вълчанова от Добрич

Ж УР И:

Председател:

Боян Ангелов

Членове:

Юлий Йорданов

Александър Александров

свещ. Андрей Трифонов

