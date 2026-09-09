Ретроспективата на Станислав Говорухин продължава в Руския дом в София

„Weekend“ и „Краят на прекрасната епоха“ са следващите заглавия в програмата, посветена на 90 години от рождението на режисьора

Ретроспективата с филми на Станислав Говорухин, посветена на 90-годишнината от рождението на режисьора, продължава в Руския дом в София. Следващите прожекции са на 9 и 10 септември, като входът за публиката е свободен.

На 9 септември зрителите ще могат да гледат черно-бялата криминална драма „Weekend“ (2013), създадена по романа на Ноел Калеф „Асансьор към ешафода“.

Ден по-късно, на 10 септември, програмата продължава с „Краят на прекрасната епоха“ (2015). Филмът е адаптация по разкази на Сергей Довлатов от сборника „Компромис“.

Главният герой е млад журналист, който работи в Талин в края на 60-те години на XX век.

Прожекциите ще се състоят в Малката зала на Руския дом в София и започват от 18:30 часа. Достъпът е свободен.

Ретроспективата дава възможност на столичната публика да се срещне с различни периоди от творчеството на Станислав Говорухин чрез селекция от негови филми.