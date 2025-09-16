Решимостта на Китай да защити своите законни права и интереси е непоколебима, а китайската страна ще защитава решително националните интереси и законните права и интереси на китайските предприятия в чужбина, заяви китайският вицепремиер Хе Лифен в Мадрид, Испания, в понеделник.

Той се срещна с американския министър на финансите Скот Бесент и американския търговски представител Джеймисън Гриър в Мадрид от неделя до понеделник.

По време на преговорите, ръководени от важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонния им разговор, двете страни проведоха откровени, задълбочени и конструктивни дискусии по икономически и търговски въпроси от взаимен интерес, заяви Хе, добавяйки, че двете страни са постигнали основен консенсус по отношение на разрешаването на въпросите, свързани с TikTok, чрез сътрудничество, намаляване на инвестиционните бариери и насърчаване на съответното икономическо и търговско сътрудничество.

Двете страни ще се консултират по съответните документи с резултатите и ще завършат съответните вътрешни процедури за одобрение, каза той.

По отношение на въпроса с TikTok, Китай ще се заеме с одобрението на износа на технологии в съответствие със законите и регламентите, каза той, добавяйки, че китайското правителство напълно зачита волята на китайските предприятия в чужбина и ги подкрепя в провеждането на бизнес преговори на равна нога в съответствие с пазарните принципи.

Вицепремиерът посочи, че същността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ е взаимна изгода и печеливши резултати, като отбеляза, че двете страни споделят широки възможности за сътрудничество и обширни общи интереси.

И Китай, и САЩ имат да спечелят от сътрудничеството и да загубят от конфронтацията, добави той.

Той призова американската страна да работи с Китай и да отмени съответните ограничения спрямо Китай възможно най-скоро. Вицепремиерът призова също така американската страна да предприеме конкретни действия за съвместно запазване на трудно постигнатите резултати от преговорите и да продължи да създава благоприятна атмосфера за стабилността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ.

По време на преговорите двете страни изразиха пълно съгласие, че стабилните икономически и търговски отношения между Китай и САЩ са от голямо значение за двете страни и имат значително влияние върху стабилността и развитието на световната икономика.

Двете страни ще продължат да прилагат важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави по време на телефонните им разговори, както и резултатите от предишните икономически и търговски преговори, да използват пълноценно ролята на механизма за икономически и търговски консултации между Китай и САЩ, да продължат да подобряват взаимното разбирателство, да разрешават различията, да засилват сътрудничеството и да се стремят към постигането на повече резултати, от които печелят и двете страни, с цел да се насърчи здравословното, стабилно и устойчиво развитие на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ и да се внесе по-голяма стабилност в световната икономика.

Източник: CCTVPlus

