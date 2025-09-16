вторник, септември 16, 2025
Реч на Путин на XI Санктпетербургския международен форум на обединените култури

Реч на Президента на Русия В.В.Путин на пленарното заседание на XI Санктпетербургския международен форум на обединените култури

💬 Добре дошли на Международния форум на обединените култури. Искрено се радваме отново да посрещаме в Русия служителите на изкуството и образованието от различни страни по света.

Сигурен съм, че вашият професионален диалог, свободен от стереотипи и пристрастия, ще допринесе за разширяване на сътрудничеството и съвместната работа на държавите и народите, ще въплъти мотото на настоящия форум – „Завръщане към културата – нови възможности“ – в ярки, търсени съвременни проекти.

<…>

Ние в Русия твърдо знаем: националната култура може да се развива и обогатява само във взаимодействие с други култури. Нашата страна първоначално се е формирала като многонационална и именно този безценен дар е определил нейната уникална културна палитра и статута на държава наистина велика със своето изкуство, наука и литература. Между другото, литературното творчество само по себе си е прекрасна среда за общуване и ние се застъпваме за засилване на взаимодействието на писатели от различни страни.

☝️ Историята доказва: най-ярките периоди на разцвета на културите се случват по време на активното им взаимодействие с външния свят. И обратно, когато едно общество се затваря в себе си и сляпо, догматично вярва в своята изключителност и превъзходство над другите, настъпва период на духовна и интелектуална криза, последвана от упадък на културата и стагнация, при това във всички сфери на живота.

Трябва да се стремим към баланс между запазването на националните ценности и отвореността към онези влияния, които допринасят за развитието и прогреса.

<…>

Диалогът на културите става особено важен сега, в ерата на стремглавото технологично развитие, включително изкуствения интелект. Те правят днешния свят все по-взаимосвързан, отваряйки огромни възможности за съзидание, смели експерименти и иновации, включително в културата.

В същото време нашата обща задача е да избягваме рискове, негативни социални и обществени последици, по-специално ерозията, девалвацията на ценността на свободата и правата на човека, етичните и моралните стандарти, загубата на национални особености и културно многообразие, без които световната хармония е невъзможна.

<…>

Ние отдаваме една от приоритетните ценности на културното и хуманитарно измерение в рамките на международното сътрудничество. Тази тема беше повдигната и по време на неотдавнашната среща на лидерите на Шанхайската организация за сътрудничество, включително в контекста на плановете за противодействие на екстремистката идеология.

Знаем какви заплахи представлява тя, до какви ужасни трагедии води. Вярваме, че една от най-важните задачи в сферата на културата е запазването на обща историческа памет, която истински обединява нашите народи, подхранва духовните им връзки с взаимно разбирателство и доверие.

<…>

Убеден съм, че ролята на културата в международното сътрудничество, в противодействието на неонацизма, русофобията, антисемитизма и всякакви форми на расизъм, национална и религиозна нетърпимост трябва само да нараства. И тук, на първо място, разчитаме на вашата подкрепа, на помощта на културни дейци, на конкретни инициативи, които могат да обогатят нашето общо хуманитарно пространство.

<…>

Ще подчертая още веднъж: нашата задача в съвременния свят е да обединим усилията си за запазване на идентичността и многообразието на културите, традициите, мирогледите, да се движим напред, да подкрепяме иновациите, да създаваме заедно истинско изкуство, възвеличаващо съзиданието, да издигаме най-добрите качества в човешката душа, да противодействаме на заплахите от изчезване на малките култури и да утвърждаваме принципите на справедливост и равенство в отношенията между народите, освобождавайки света от предразсъдъци, двойни стандарти, опити за премахване на тази или онази култура.

🤝 Трябва да се стремим към откритост и уважение един към друг, да бъдем готови да научаваме нови неща, да допринасяме за укрепването и развитието на световното културно пространство, а следователно – за достойно, мирно, проспериращо бъдеще на нашите народи.

