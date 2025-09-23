Реч на президента Ердоган пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Уважаеми г-н председател,

уважаеми държавни и правителствени ръководители,

уважаеми г-н генерален секретар,

уважаеми делегати,

от свое име и от името на моя народ ви поздравявам сърдечно.

Надявам се, че 80-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации ще бъде благоприятна за цялото човечество.

За мен е голяма чест да се обърна към вас отново от тази трибуна, представляваща колективното съзнание на човечеството.

Бих искал да поздравя г-н ЯНГ за приключването на мандата му като председател на Общото събрание и да пожелая успех на г-жа БАРБОК при поемането на тази длъжност.

В началото на речта си бих искал да изразя съжалението си, че президентът на Палестина Махмуд Абас не може да бъде с нас днес, в момент, когато Палестина се признава от все повече страни.

Днес стоим на тази трибуна заедно с нашите граждани, за да изразим чувствата на палестинския народ, чийто глас се опитват да заглушат.

Изразявам благодарността си към всички държави, които са заявили намерението си да признаят Държавата Палестина, и призовавам онези, които все още не са направили тази стъпка, да действат без забавяне.

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове…

Хартата на Организацията на обединените нации беше подписана в Сан Франциско преди 80 години и влезе в сила на 24 октомври 1945 г.

Бих искал да припомня още веднъж началните думи на член 1 от Хартата на Организацията на обединените нации:

„ЦЕЛТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ Е ДА ПОДДЪРЖА МИРА И СИГУРНОСТТА В МИРОВИЯ РЕД.“

Докато отбелязваме 80-годишнината на Организацията на обединените нации в тази зала, в много части на света се разгръщат тежки събития, които хвърлят сянка върху първите думи на член 1 от Устава.

В Газа, най-вече, пред очите ни вече над 700 дни продължава геноцид.

Дори докато ние се събираме тук, в този момент в Газа се извършва масово избиване на цивилни граждани.

Броят на убитите цивилни в Газа надхвърли 65 хиляди.

Броят на телата под развалините остава неизвестен.

Повече от 20 000 от загиналите са деца.

Всеки час — да, всеки час през последните 23 месеца — едно дете е било брутално отнето от живота от Израел в Газа.

Това не са просто статистически данни, приятели мои; всяка от тях представлява един живот, един невинен човек.

В момента хората биват убивани не само с оръжия, но и с оръжието на глада.

През 21-ви век 428 души – включително 146 деца – са умрели от глад пред погледа на цивилизования свят, а броят им нараства с всеки изминал ден.

Сега ще ви покажа снимка, изобразяваща ежедневието в Газа.

Нека всички сложим ръце на сърцата си и отговорим честно.

През 2025 г. може ли такава жестокост да бъде оправдана с някаква разумна причина?

В Газа обаче този срамен за човечеството спектакъл се повтаря всеки ден от 23 месеца насам.

На площ от 365 квадратни километра 2,5 милиона жители на Газа са разселени ежедневно, принудени всеки ден да бягат от поредното място.

Здравната инфраструктура в Газа е напълно разрушена.

Лекари са убити или изчезнали, докато са били под стража.

Линейките са били нападани.

Болниците са били бомбардирани и превърнати в руини.

Лечението е невъзможно, операциите са невъзможни, достъпът до лекарства е невъзможен.

Скъпи приятели!

Казвам това – като Реджеп Тайип Ердоган – с сърце, изгарящо от болка, с кървяща съвест:

Днес, трагично, невинни деца – едва на две или три години, без ръце, без крака – са се превърнали в обичайна гледка в Газа.

Каква съвест би могла да понесе това? Каква съвест може да мълчи?

Можем ли да говорим за мир в свят, в който деца умират от глад и липса на лекарства?

Всички ние сме майки и бащи; всички имаме деца и внуци, които обичаме.

Тук, в Америка, в Европа, по целия свят – когато малък трън убоде ръката на дете, родителите чувстват болката в сърцата си. А в Газа ръцете, краката и ръцете на децата се ампутират без упойка.

С цялото ми уважение, това е най-ниската точка на човечеството.

Човешката история не е била свидетел на такава бруталност през последния век. *

Всичко това се случва пред очите ни.

Геноцидът в Газа се излъчва на живо – чрез медиите и социалните медии – всеки момент.

Досега Израел умишлено е убил 250 журналисти, работещи в национални и международни медии в Газа, и е забранил всякакво влизане в Газа.

И все пак не е успял да скрие геноцида.

Аз подкрепям с цялото си сърце генералния секретар г-н Гутериш, който при всяка възможност обръща внимание на продължаващия геноцид в Палестина, и още веднъж го поздравявам за смелостта му.

Въпреки това, Организацията на обединените нации не успя да защити дори собствения си персонал в Газа.

В Газа 500 души, бързащи да доставят помощи, бяха убити – 326 от тях бяха служители на ООН.

Уважаеми г-н президент, уважаеми членове…

Геноцидът, подобно на Холокоста, е срамно, нечовешко и варварско понятие, използвано за описание на масовото изтребление на хора.

Но днес в Газа не се унищожават само човешки животи.

В Газа се преследват и убиват и животни.

Селскостопански земи, овощни градини, градини и дървета – вековните маслинови дървета на Газа – се унищожават.

Водните източници се унищожават и замърсяват.

Сгради, домове, библиотеки, болници, училища, джамии, църкви и исторически обекти се разрушават умишлено.

Самата почва на Газа се прави негодна за употреба – както за хора, така и за животни и растения.

Сега ви питам: какво общо има тази снимка, която държа в ръката си, с преследването на сигурност?

Не е ли това „враждебност към самия живот – към всяко живо същество“?

От тази трибуна заявявам открито:

В Газа няма война.

В Газа няма две страни, за които да се говори.

От едната страна стои редовна армия, въоръжена с най-модерното и смъртоносно оръжие, а от другата – невинни цивилни, невинни деца.

Това не е борба срещу тероризма.

Това е политика на окупация, принудително разселване, изгнание, геноцид или, по-точно, политика на масови убийства, провеждана под претекста на инцидента от 7 октомври. *

Днес, докато Газа бива унищожена под претекст Хамас, Западният бряг – където Хамас не е на власт – едновременно бива окупиран стъпка по стъпка, а невинни цивилни граждани биват екзекутирани.

Освен това Израел не се ограничава до Газа и Западния бряг. Той атакува Сирия, Иран, Йемен и Ливан, заплашвайки мира в целия регион.

Наскоро Израел проведе атака срещу делегацията, която се срещна в Катар – посредникът – за преговори за прекратяване на огъня.

Атаката срещу Катар показа, че израелското правителство е загубило напълно контрол.

Сега отново става ясно, че Нетаняху няма намерение да сключи мир, нито да спаси заложниците.

Не само непосредствените съседи, но и всички страни в Близкия изток са подложени на безразсъдните заплахи на израелското правителство.

Нека признаем и следното:

ценностите, възникнали в Запада, особено в Европа след Втората световна война, също са сериозно подкопани от ескалиращата агресия на Израел.

Най-основните човешки права, като свободата на изразяване, свободата на печата, свободата на демонстрации и протести, правата на жените, правата на децата, демокрацията, равенството и справедливостта, са поставени на заден план.

Скъпи приятели, в този момент всички ние трябва да осъзнаем тази реалност…

Подтикнато от своята обсебеност от „ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ“, израелското правителство, чрез своята експанзионистична политика, застрашава регионалния мир и общите постижения на човечеството.

Кудс ал-Шариф, свещеният град на трите авраамически религии и общо наследство на човечеството, е пряката цел на този радикализъм.

Това състояние на лудост, което разтревожава дори съвестните евреи, които го неодобряват, и подклажда антисемитизъм по целия свят, не може да продължава повече.

Незабавно трябва да се постигне примирие в Газа, атаките трябва да спрат и хуманитарната помощ трябва да бъде допусната безпрепятствено.

Кадри, отговорни за геноцид, трябва да бъдат подведени под отговорност съгласно международното право.

Всеки, който не се изкаже и не заеме позиция срещу варварството в Газа, носи отговорност за това зверство.

Обръщам се искрено към всички държавни и правителствени ръководители:

Денят е днес.

Днес е денят, в който трябва да застанем твърдо на страната на потиснатите палестинци в името на човечеството.

Докато вашите народи реагират на варварството, което се извършва в Газа, покажете смелост и вие да направите крачка напред.

Изпълнете хуманитарния си дълг към Газа, където децата са принудени да отглеждат други деца.

По този повод отправям сърдечни поздрави към всички защитници на Палестина по целия свят, включително академици, артисти, политици, активисти и студенти, които изпълниха площадите, за да подкрепят потиснатия народ на Газа, и прекосиха моретата, за да помогнат на невинните й жители.

Уважаеми делегати…

В продължение на 13 години от тази трибуна съм говорил за жестокостите и конфликтите в съседна Сирия.

Точно както днес повдигаме глас в защита на потиснатите в Газа, в продължение на 13 години ние обръщахме внимание на виковете на сирийския народ, като бяхме негов глас и подкрепа и тук.

С революцията на 8 декември преследването, което отне живота на 1 милион души и принуди милиони да напуснат родината си, за щастие вече е в миналото.

От 8 декември нашите сирийски братя и сестри влязоха в нова ера.

След като победиха режим, оцапан с кръв, вярвам, че сирийският народ, иншаллах, ще си осигури напълно победата, която спечели с такава огромна цена.

Нито ние, нито нашите сирийски братя и сестри ще позволим тази историческа възможност да бъде отнета.

Ще подкрепим напълно визията за обединена и неразделена Сирия, в която сигурността е твърдо установена и всички форми на тероризъм, особено ДАЕШ, са изкоренени.

С установяването на стабилността в Сирия истинските бенефициенти без съмнение ще бъдат сирийският народ, съседните страни и целия ни регион.

Бих искал също да благодаря на братските страни от Персийския залив за техния принос към възстановяването на Сирия.

Надяваме се да продължим да сътрудничим с всички регионални и международни участници, които споделят нашите принципи.

Уважаеми приятели,

Надяваме се, че ядреният въпрос с нашия съсед Иран ще бъде решен по дипломатичен път възможно най-скоро.

Трябва да се има предвид, че нашият регион не може да понесе още една криза.

Стабилността, сигурността и просперитетът на нашия съсед Ирак са от жизненоважно значение за благоденствието на нашия регион.

Ще продължим да подкрепяме Ирак, за да не се превърне в бойно поле за регионални конфликти и да подкрепим усилията му за развитие.

В тази връзка придаваме голямо значение на стратегическите инициативи, насочени към стабилност и просперитет, като например Проекта за пътна инфраструктура.

На север с ентусиазъм сме домакини на Истанбулския процес, в който участват нашите съседи Русия и Украйна.

Чрез преки преговори улеснихме обмена на много затворници и телата на загиналите, като работихме за очертаване на условията за мирни преговори между страните.

Ще продължим да работим за прекратяване на огъня в предстоящия период с мотото „В ОТВОРЕНАТА ВОЙНА НЯМА ПОБЕДИТЕЛИ, А В СПРАВЕДЛИВИЯ МИР НЯМА ЗАГУБИЛИ“.

От самото начало насърчаваме страните да постигнат мир между Азербайджан и Армения.

Ние сме доволни от стъпките, предприети на 8 август за постигане на траен мир между двете страни.

Бих искал още веднъж да поздравя президента Алиев от Азербайджан, министър-председателя Пашинян от Армения и президента Тръмп от Съединените щати за приноса им към този процес.

Бих искал да използвам тази възможност, за да заявя, че процесът на нормализиране на отношенията между нашата страна и Армения върви по план.

Като част от другата ни посредническа инициатива, Анкарския процес, продължаваме да работим за разрешаване на конфликта между Сомалия и Етиопия.

Надявам се страните да доведат тази искрена инициатива до успешен край възможно най-скоро.

Уважаеми делегати…

От 89 години прилагаме Конвенцията от Монтрьо, която гарантира сигурността в Черно море, с пълна неутралност и стриктно спазване.

Нашата цел е Егейско море и Източното Средиземноморие да бъдат регион на стабилност и просперитет, където се зачитат законните интереси на всички страни.

Ние сме готови за конструктивно сътрудничество по всички въпроси, особено в областта на енергетиката и околната среда, и очакваме същото от нашите съседи.

По този повод бих искал да подчертая, че всеки проект в Източното Средиземноморие, който изключва Турция и Турската република Северна Кипър, е обречен на провал.

Турция има права и власт в западната част на остров Кипър, а турските кипърци имат легитимни права в околните райони.

Конференцията за Източното Средиземноморие, която предложихме по-рано, ще допринесе за установяването на обща основа.

Кипърският въпрос не може да бъде решен чрез федеративния модел, който е бил многократно изпробван, но се е провалил поради непреклонността на гръцко-кипърската страна.

На остров Кипър има две различни държави и два различни народа.

Турските кипърци са равноправни собственици на острова и няма да приемат статут на малцинство.

Международната общност трябва да сложи край на несправедливата и нехуманна изолация, наложена на турските кипърци в продължение на половин век.

Днес повторно отправям призива, който направих на последните три сесии на Общото събрание на ООН, като приканвам международната общност да признае Турската република Северна Кипър и да установи дипломатически, политически и икономически отношения с нея.

Уважаеми г-н президент, уважаеми членове…

Очакваме с нетърпение ново начало и обновена визия в отношенията между Турция и ЕС в следващия период.

Тази визия не трябва да се ограничава само до разрешаването на неотложни проблеми, а да предефинира хоризонта и да оформи нашето общо бъдеще.

Затова е от съществено значение Европейският съюз да бъде толкова ангажиран и решителен, колкото сме ние.

Като страна, осигуряваща сигурност, ние продължаваме да подкрепяме операциите и мисиите на Организацията на обединените нации, НАТО, ОССЕ и Европейския съюз.

През 2026 г. ще бъдем домакини на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Подобряваме отношенията си с нашия съюзник в НАТО, Съединените щати, в редица области, по-специално търговия, инвестиции, енергетика и отбранителна промишленост.

Мирът, стабилността и просперитетът на нашите братски народи в Централна Азия, родното ни място, са от съществено значение за нас.

Нашата Организация на тюркските държави преминава от регионална организация към глобален актьор.

Ние се стремим усърдно да поддържаме мира и стабилността на Балканите, където имаме дълбоки човешки връзки.

„Балканската платформа за мир“, която стартирахме през юли, е най-новият пример за нашата работа в това отношение.

През октомври тази година отново ще поемем командването на мисията на КФОР.

Ние искаме афганистанското правителство да прояви разбиране към обществото.

Международната общност не трябва да изоставя афганистанския народ в усилията му за възстановяване.

Като Турция и турски народ, ние винаги ще подкрепяме нашите афганистански братя и сестри.

Уважаеми приятели…

Смятаме, че поддържането на мира и стабилността в Южна Азия е от най-голямо значение.

Приветстваме примирието, постигнато през април в напрежението между Пакистан и Индия, което ескалира в конфликт.

Подчертаваме значението на сътрудничеството между двете страни в борбата срещу тероризма.

Застъпваме се за разрешаване на въпроса с Кашмир чрез диалог, основан на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и стремежите на нашите кашмирски братя и сестри.

Нашите връзки с африканския континент се подобряват година след година в различни области, включително образование, здравеопазване, инфраструктура и търговия.

Докато предоставяме цялата необходима помощ на Сомалия в борбата й срещу тероризма, ние продължаваме и нашите хуманитарни усилия.

От повече от две години сме изключително загрижени за продължаващия конфликт в Судан.

Международната общност има обща отговорност да сложи край на насилието и да доведе до траен мир в Судан, и ние ще продължим да работим за постигането на тази цел.

Десетилетия на нестабилност и конфликти са оказали опустошително въздействие върху региона на Големите езера.

Надяваме се, че конфликтът в източната част на Демократична република Конго може да бъде решен.

Ние напълно подкрепяме усилията, посредничени от САЩ и подпомогнати от Катар.

Ние също така сме загрижени за засилената терористична дейност в Западна Африка, особено в региона на Сахел.

Ще продължим да работим за възстановяване на мира и стабилността за хората в този регион, с които имаме исторически връзки.

Нашите отношения с азиатските държави имат значителна стратегическа стойност в турската външна политика, която е вдъхновена от двуглавия селджукски орел и се реализира чрез всеобхватна 360-градусова стратегия.

Като част от нашата „Инициатива за нова Азия“ ние засилваме сътрудничеството си с регионални организации като АСЕАН, Асоциацията на страните от Индийския океан и Форума на тихоокеанските острови.

Ние придаваме голямо значение на укрепването на връзките ни с Латинска Америка и Карибите по начин, ориентиран към партньорство и взаимна изгода.

Решени сме да укрепим сърдечните връзки, които сме установили с всички страни в региона.

Уважаеми делегати…

Нарастващата тенденция към протекционизъм в международната търговия, заедно с прекъсванията в веригата на доставки, води до фундаментални промени в световната икономика.

За да се справим ефективно със съвременните предизвикателства, ние се застъпваме за реформиране на международната търговия, основана на правила, по-специално чрез Световната търговска организация.

Смятам, че достъпът до евтина, безопасна и устойчива енергия е от съществено значение за постигането на целите за развитие, особено в развиващите се страни.

Ние продължаваме да работим по стратегически важния проект „Транскаспийски източно-западно-централен коридор“ от Китай до Европа.

Железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс, в допълнение към нашата модерна транспортна инфраструктура, допринася за разширяването на световната търговия.

Ние решително се движим към целта за нулеви нетни емисии до 2053 г., като се стремим да изградим бъдеще, което зачита природата.

Радваме се да наблюдаваме, че движението „Нулеви отпадъци“, водено от моята съпруга Емине Ердоган, се превърна в кръг на осведоменост, който се разширява ежегодно и докосва сърцата и умовете на все повече хора по целия свят.

Изпълнението на техните ангажименти в този процес вече не е избор, а по-скоро изискване за развитите страни.

Като водещ донор на глобална помощ за развитие, ние се стремим да изпълним Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации.

За да реализираме целите за 2030 г. и да възстановим достойнството на безброй хора по целия свят, насърчаваме съгласуването на глобалната рамка за финансиране с принципа „да не оставяме никого настрана“.

Бих искал да обърна внимание и на следното:

Във време на геополитически предизвикателства човечеството преживява забележителен напредък в областта на изкуствения интелект.

На никое общество не трябва да се отказва трансформационният потенциал и предимствата на тези революционни технологии.

Технологиите за изкуствен интелект трябва да се използват в полза на човечеството, а не като ново средство за доминиране.

Технологичната банка на ООН за най-слаборазвитите страни, която ние поддържаме, е от жизненоважно значение за преодоляване на цифровото и технологичното разделение.

От друга страна, в съвременния свят, когато расизмът, ксенофобията и особено ислямофобията са достигнали тревожни нива, е наложително човечеството да се изправи срещу тези движения, които застрашават културата на съжителство.

Назначаването на г-н Моратинос, върховният представител на Алианса на цивилизациите, за специален пратеник на генералния секретар на ООН за борба с ислямофобията също е достойно за внимание.

Както заявих на това място миналата година, институцията на семейството в момента е изправена пред по-голяма опасност от всякога.

Защитата на семейството, което включва мъже и жени, означава защита на човечеството, природата, живота и бъдещето.

Като Турция, ние ще продължим да защитаваме семейството от ескалиращите атаки.

Уважаеми делегати…

Основополагащите принципи на Организацията на обединените нации, създадена с цел да гарантира, че човечеството никога повече няма да преживее опустошението, причинено от войната, ще осветят тази мрачна епоха.

Ние силно подкрепяме инициативата UN80 на генералния секретар г-н Гутериш за подобряване на ефективността и ефикасността на нашата организация.

Надявам се, че тази инициатива ще бъде успешна като метод за укрепване на всички дейности на ООН.

Бих искал да изразя нашата готовност да окажем значителна подкрепа на този процес, който е в съответствие с нашата визия да превърнем Истанбул в център на ООН.

Твърдо вярвам, че всички ние носим отговорност да предприемем стъпки за възстановяване на духа на ООН в нейната 80-годишнина.

Ще продължим да провъзгласяваме „СВЕТЪТ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ ПЕТ!“, докато не се установи ред, в който правото е силно, а не силните са прави.

Наш дълг е не да изоставим системата, а да я поправим и да възстановим нейната функционалност.

Без съмнение, по-справедлив свят е възможен.

Турция ще продължи търпеливо усилията си за „изграждане на по-справедлив свят“.

Нека Аллах ни помага и ни води.

Още веднъж ви поздравявам сърдечно.

Нека сте здрави и в безопасност.

