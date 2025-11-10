„Такова разнообразно християнство в грузинската слобода” се наричаше днес удивителната учебна екскурзия в Москва с религиозната учена Мария Логинова за слушателите на образователната програма за професионално преквалифициране „Екскурзовод (гид)”, реализирана от #МИМОП в рамките на националния проект „Кадри”.

Посетихме грузинската православна енория и католическия катедрален храм, говорихме за символиката на християнските храмове и главния художник на Олимпиадата през 1980 г., за сакрализацията в светската архитектура, за гледката от прозореца на Владимир Высоцкий, опитахме вкусни грузински крендели, се насладихме на цъфтящите рози през ноември, гадаехме над загадката на Шот Руставели и неочаквано привлякохме вниманието на полския посланик в Руската федерация.

А още научихме тайните на Зураб Церетели, който, както се оказа, определено не е бил реалист! А кой е бил той?

Екскурзията имаше изключително светски и образователен характер.

Благодарим на Мария и Олга Зотову за чудесния и вдъхновяващ неделя на ноември.

Присъединете се към качествените образователни програми #МИМОП!

Facebook

Twitter



Shares