Дискусията между руската и американската делегации продължи пет часа.

Преговорите между руския президент Владимир Путин и пратеника на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, бяха конструктивни, много полезни и съдържателни, според руския президентски съветник Юрий Ушаков.

Той направи коментарите след петчасови преговори между руския президент, неговия пратеник Кирил Дмитриев и Уиткоф, които приключиха след полунощ местно време.

„Все още не са постигнати компромиси“, заяви Ушаков след това, добавяйки, че засега не се планира среща между Путин и Тръмп.

„Обсъдихме същността, а не конкретни формулировки и решения. Страните виждат огромен потенциал за сътрудничество“, заяви Ушаков.

„Някои от американските предложения са приемливи за Русия… други не са“, заяви той, като отбеляза, че е бил обсъден и въпросът за територията.

На въпроса дали след преговорите мирът е по-близо или по-далеч, Ушаков отговори: „Определено не е по-далеч“.

Според помощника, американската делегация е представила на руските си колеги още четири документа, свързани с уреждането на конфликта в Украйна.

Дмитриев написа в X, че сесията е била „продуктивна“, докато Уиткоф веднага се е отправил към комплекса на американското посолство.

Преди да замине за срещата, Путин отхвърли всякаква помощ от европейските поддръжници на Киев, като посочи, че те не признават реалността и ги обвини, че се опитват да нарушат процеса, воден от САЩ.

Путин също така предупреди, че морският достъп на Украйна може да бъде блокиран, ако продължат атаките с дронове срещу кораби от трети страни, превозващи руски петрол.

източник: www.rt.com

