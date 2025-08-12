Растежът на БВП на Казахстан за януари–юли 2025 г. е 6,3%

Според предварителни данни на Националната статистическа служба, брутният вътрешен продукт (БВП) на Казахстан за януари-юли 2025 г. е нараснал с 6,3% в сравнение със същия период на миналата година, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на пресслужбата на Министерството на националната икономика на РК.

Производството на стоки се увеличи с 8,3%, на услугите – с 5,2% (като най-динамични сегменти са транспортът и търговията), промишлеността – с 6,9%.

Най-голям принос за растежа на БВП имат сектори като транспорт и складиране – ръст от 22,5%, строителство – 18,5%, търговия на едро и дребно – 8,6%, миннодобивна промишленост – 8,5% и преработвателна промишленост – 6,1%.

Обемът на услугите в сферата на транспорта и складирането е нараснал с 22,5%. Това се дължи на високото ниво на превоза на товари с железопътен, тръбопроводен и автомобилен транспорт.

В строителния сектор обемът на работата се е увеличил с 18,5% (спрямо 18,4% през януари-юни 2025 г.). Високи темпове са отчетени в Туркестанска област (+34,6%) – благодарение на строителството на училища, железопътни линии и автомобилни пътища, в Актюбинска (+25,6%) – благодарение на строителството на комфортни училища и реконструкцията на пътища, в Жамбылска (+13,1%) и Източно-Казахстанска области (+5,9%), където се реализират проекти за строителство на жилищни сгради, медицински обекти и електропроводи.

В търговията е отбелязано увеличение от 8,6% (през януари-юни 2025 г. – 8,4%). За отчетния период търговията на едро е нараснала с 9,5% и е осигурила над 66% от общия растеж, а търговията на дребно – с 6,6%. Най-забележима динамика се отбелязва в Костанайска област (+17,6%), Северо-Казахстанска (+12%) и Астана (+9,2%), където активно растат показателите за продажбите на зърно, агрохимия, хранителни продукти, горива, фармацевтични продукти и техника.

В промишленото производство показателят е 6,9%. Растеж е отбелязан във всички региони на страната, но водещи позиции в динамиката заемат Жамбылска област (+18,2%), Северо-Казахстанска (+14,9%), градовете Шимкент (+15,8%) и Алмати (+13,5%), както и Туркестанска област (+12,3%).

В преработвателната промишленост растежът (6,1%) е осигурен от машиностроенето (+14%), производството на хранителни продукти (+9,2%), нефтопродукти (+8,6%), продукти на химическата промишленост (+6%) и металургията (+1,3%).

Обемът на производството в селското, горското и рибното стопанство се запази на ниво 3,7%. В животновъдството растежът възлезе на 3,4% благодарение на увеличението на млеконадоя (+6,1%), клането на добитък и птици (+2,1%), производството на яйца (+0,9%).

Правителството следи за изпълнението на указанията на президента за осигуряване на устойчив икономически растеж, като обръща специално внимание на подкрепата на ключови сектори на икономиката, нейната диверсификация и стимулиране на инвестиционната активност.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares