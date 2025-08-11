Ръководителят на комуникациите на Турция изрази съболезнования за загиналите журналисти в Газа

Ръководителят на комуникациите на Турция проф. Бурханеттин Дюран изрази съболезнования за журналистите, загинали в Газа.

В съобщение, публикувано в профила си в социалните медии, ръководителят на комуникациите Бурханеттин Дюран изрази съболезнования за петте журналисти, двама от които репортери на Al Jazeera, които загинаха в резултат на израелската атака срещу палатката, в която се намираха в Газа.

Ръководителят на отдела за комуникации Дюран включи в своето съобщение следните изявления:

„С дълбока скръб научих, че пет журналисти, двама от които репортери на Ал Джазира, загубиха живота си в резултат на пряко нападение на израелските окупационни сили срещу палатката, в която се намираха журналисти в Газа.

Помолявам Аллах да помилва нашите колеги журналисти, които загинаха при изпълнение на служебния си дълг, и моля за търпение за техните семейства.

В опит да скрие геноцида, който извършва над невинни хора, включително бебета, деца, жени, възрастни и болни, Израел атакува журналисти. Целта му е да унищожи човечеството и истината.

Осъждам категорично Израел за систематичните атаки срещу журналисти и за военните престъпления, които нарушават международното право. Осъждам незаконните актове на бруталност на Израел и опитите му да скрие истината.

Почитам с милост 237-те журналисти, които загубиха живота си от 7 октомври 2023 г. при израелските атаки срещу Газа. Израел ще бъде подведен под отговорност пред закона; той няма да може да скрие действията си, истината или геноцида.„

