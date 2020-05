Ракетен екраноплан влиза на въоръжение в Русия тази година

През тази година Русия ще пусне на въоръжение „морското чудовище“, както беше наречено от американското издание We Are the Mighty.

Това е екраноплан А-050 „Чайка-2“ с ракетни оръжия, който ще патрулира из Северния морски път, Черно и Каспийско море.

Създателите на уникалната машина са инженери на Централното конструкторско бюро за съдове на подводни крила „Алексеев“. „Екранопланът може да има добра амфибийност и да излиза на брегове с наклон до 5%, както и да лети като самолет, който да се приземява на летища“, заяви Георги Анцев, председател на съвета на директорите на ЦКБ, пише сайтът tecnoblog.ru.

Разработчиците смятат, че „Чайка“ може да се използва и за усвояване на Арктика, тъй като екранопланът се влияе много по-слабо от метеорологичните условия, отколкото хеликоптерите. В допълнение към патрулирането на морския бряг, с помощта на „Чайка“ ще бъде възможно да се извършват спасителни операции и да се доставят специалисти на шелфове.

„В товарното отделение на екраноплана може да има спасителна лодка, с помощта на която ще бъде възможно да се извършват спешни аварийно-спасителни и издирвателни операции. Тогава лодката може да бъде натоварена обратно. Това е неочаквана възможност за мобилност в открито море“, добави Анцев. „Радар ммс“

Благодарение на използването на съвременни материали, A-050 „Чайка-2“ тежи около 50 т и може да вземе на борда стотици войници или 9 т товари. С помощта на самолетни двигатели, „Чайка“ ще ускорява до 450 км/час. И не само на водна повърхност, но и на лед или равна степ. Обхватът на полета ще е до 5000 км. Марина Лисцева/TASS

Екранопланът е хибриден и може да лети като самолет. Горното крило се използва за излизане от режима на екроплана (летене на малка височина над водата). Благодарение на възможностите за трансформация по време на полет, A-050 ще бъде в състояние да избегне всички препятствия, които ще срещне по пътя (острови или големи кораби). „Чайка-2“ е в последен етап на тестване.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ