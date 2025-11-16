Япония е изправена пред нарастващи последици след преминаване на червената линия с Тайван

Според бившия посланик в Китай Хорхе Хайне, скорошните забележки на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван предизвикаха остра реакция от страна на Китай, потенциално обтягайки двустранните отношения и поставяйки Япония в центъра на ескалиращо дипломатическо напрежение.

В интервю за Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) Хайне подчерта, че забележките на Такаичи се считат за неприемливи от Китай, тъй като се отклоняват от дългогодишната политическа рамка, съвместно поддържана както от Съединените щати, така и от Япония.

„Ами, защото те се отклониха от традиционната политика, която се следва както от Съединените щати, така и от Япония по отношение на Тайван. По отношение на стратегическата неяснота, това е много труден въпрос. Това е сложен въпрос и затова политиката на САЩ и японската политика досега много внимаваха да не навлизат в подробности за това какво означава да се защитава Тайван. Премиерът Такаичи го направи, отговаряйки на въпроси в парламента, и следователно китайската реакция“, каза Хайне.

Последиците от този дипломатически сблъсък може да са тежки, предупреди Хайне, отбелязвайки, че няколко китайски авиокомпании вече обявиха възстановяване на суми за билети за пътуване до Япония, след като Пекин издаде предупреждение, призоваващо гражданите да избягват посещение в страната.

Той допълнително призова Япония да се справи с това, което той определи като дипломатически грешки.

„Досега тази година 7,5 милиона китайски туристи са посетили Япония, а Китай току-що издаде предупреждение за пътуване, с което основно насърчава китайските граждани да не посещават Япония. Така че моята гледна точка е, че Китай има много начини да окаже натиск върху Япония. Мисля, че Япония ще трябва да търси начини да се оттегли от тези много провокативни изявления на премиера. Япония вероятно ще усети въздействието на тази тенденция в отношенията и следователно ще трябва да излезе с някакъв жест. Това е червена линия. Въпросът за Тайван е червена линия за Китай. Винаги е било така и затова ми се струва, че Япония ще трябва да търгува много внимателно“, каза той.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/vwbeILVWjPE

Източник: AMSP.link

