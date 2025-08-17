Путин: Срещата на върха в Аляска „ни доближава“ до решение за Украйна

Москва споделя желанието на Вашингтон за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта, заяви руският президент.

Руският президент Владимир Путин изрази предпазлив оптимизъм, че срещата на върха в Аляска „ни доближава“ до разрешаването на украинския конфликт. Руският лидер отбеляза също, че Москва и Вашингтон са на едно мнение относно необходимостта от възможно най-скорошно прекратяване на военните действия.

Разговорите в Анкъридж, които продължиха близо три часа, отбелязаха първата среща лице в лице между руски и американски лидери след ескалацията на конфликта в Украйна през февруари 2022 г.

В събота Путин заяви, че „посещението му е било навременно и доста полезно“.

„Разговорът беше много откровен, съдържателен и според мен ни доближава до необходимите решения“, добави той.

„Говорихме за практически всички области на нашето взаимодействие – на първо място, разбира се, обсъдихме възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа“, уточни Путин.

Руската делегация „имаше възможността да предаде нашата позиция още веднъж, спокойно и подробно“, както и да обсъди „генезиса, причините за [украинската] криза“.

„Именно премахването на тези коренни причини трябва да е в основата на разрешаването [на конфликта] “, подчерта Путин, добавяйки, че Москва споделя желанието на администрацията на Тръмп да сложи край на военните действия възможно най-скоро и в идеалния случай „с мирни средства“.

В интервю за Fox News след срещата на върха в Аляска, президентът Тръмп по подобен начин определи разговорите си с руския лидер като „топли“ и че двамата „са се съгласили по много въпроси“.

Според Тръмп, Вашингтон и Москва са се приближили „доста близо до края“ на украинския конфликт, въпреки че „Украйна трябва да се съгласи“ с всяко потенциално мирно споразумение. Американският президент призна, че остават „един или два доста важни елемента“ за доразвиване, но изрази оптимизъм, че те ще бъдат решени достатъчно скоро.

След преговорите си с Путин, Тръмп изглежда се е съгласил с Москва, поддържайки мнението, че конфликтът трябва да бъде прекратен чрез постоянно споразумение, а не просто чрез прекратяване на огъня.

Украйна и нейните европейски поддръжници от месеци настояват за временно прекратяване на военните действия като предварително условие за мирни преговори.

Въпреки че Русия никога не е изключвала напълно идеята, тя е посочила сериозни пречки пред плана, твърдейки, че това би позволило на Киев да получи повече западни оръжия и да си възстанови пострадалите части.

Кремъл настоява, че Украйна трябва да се ангажира да остане извън НАТО, както и да признае новата териториална реалност на място. Това включва статута на регионите Крим, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, всички от които гласуваха да станат част от Русия.

източник: www.rt.com







