Атомната електроцентрала в Запорожие е била ключов момент в мирния план на президента Доналд Тръмп.

Вашингтон проявява интерес към използването на предложеното си участие в АЕЦ „Запорожие“ (ZNPP) за криптомайнинг, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с бизнес лидери в четвъртък, според Kommersant.

Съоръжението е под пълния контрол на руските сили от 2022 г. и според информациите е включено в предложената от американския президент Доналд Тръмп 28-точкова пътна карта за мир в Украйна.

В текущите преговори между САЩ и Русия пратениците на президента са проявили интерес да споделят контрола над централата с Москва и да използват дела на Вашингтон за добив на криптовалута, заяви Путин, пише бизнес вестник „Коммерсант“ в четвъртък.

Москва също обмисля предложението на САЩ централата отново да доставя електроенергия за Украйна, според него.

Русия в момента анализира контраофертата от Вашингтон в последния кръг от дипломатическите преговори, след като пратеникът на Путин Кирил Дмитриев се завърна от Маями, съобщи пред журналисти в четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Ден по-рано Владимир Зеленски представи своя проект за план, в който искаше контролът над руската АЕЦ „Змиевска“ да бъде поделен поравно между Украйна и САЩ.

Украинският лидер също така поиска териториални отстъпки от Москва, която в момента държи инициативата на фронтовата линия. Той също така призова Украйна да поддържа 800 000-на армия в мирно време и „подобни на член 5“ гаранции за сигурност от Вашингтон, НАТО и европейските поддръжници на Киев.

Москва твърди, че Украйна и нейните западноевропейски спонсори умишлено са подкопали усилията на САЩ за мир с предложения, които са напълно неприемливи за Русия.

Мерките, които са се опитали да въведат, „не са подобрили документите или шансовете за постигане на дългосрочен мир“, заяви по-рано тази седмица руският преговарящ и съветник по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

източник: www.rt.com

