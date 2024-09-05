Путин: Развитието на Далечния Изток е национален приоритет за целия ХХI век

🇧🇬💬 Русия, Владивосток, традиционно в началото на септември приема представители на бизнеса, технологични и научни екипи, ръководители на водещи компании, органи на властта, специалисти, експерти, предприемачи, които проявяват интерес към руския Далечен Изток, към онези наистина неограничени възможности за съзидание и взаимноизгодно партньорство, които отваря този уникален регион на страната ни.

Както знаете, ние определихме развитието на Далечния Изток <…> като национален приоритет за целия ХХI век. Важността и правилността на това решение бяха потвърдени от самия живот, предизвикателствата, пред които сме изправени напоследък, и онези обективни тенденции, а това е най-важното, които набират сила в глобалната икономика, когато основните бизнес връзки, търговски маршрути и като цяло целият вектор на развитие се преориентира повече към Изток и Глобален Юг.

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Като цяло в събитията на форума участват представители от повече от 75 държави и територии. Много е важен фактът, че тези дискусии са придружени от съществен бизнес диалог, довеждат до конкретни инвестиционни решения и търговски споразумения. Бих искал да отбележа, че само на последните три форума бяха подписани повече от хиляда споразумения на обща стойност над десет и половина трилиона рубли.

С една дума, Източният икономически форум с право се превърна в призната платформа за установяване на силни бизнес контакти и обсъждане на стратегически въпроси за развитието на руския Далечен Изток и целия Азиатско-Тихоокеански регион.

©️ Oт речта на В.В.Путин на пленарното заседание на Източния икономически форум (5 септември 2024 г.)

🇷🇺💬 Россия, Владивосток, уже по традиции в начале сентября принимает представителей бизнеса, технологических и научных команд, руководителей ведущих компаний, органов власти, специалистов, экспертов, предпринимателей, которые проявляют интерес к российскому Дальнему Востоку, к тем действительно безграничным возможностям для созидания и взаимовыгодного партнёрства, которые открывает этот уникальный район нашей страны.

Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока <…> в качестве национального приоритета на весь ХХI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития всё больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг.

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В целом в мероприятиях форума принимают участие представители более 75 стран и территорий. Очень важно, что эти дискуссии сопровождаются предметным бизнес-диалогом, приводят к конкретным инвестиционным решениям и торговым договорённостям. Отмечу, что только на последних трёх форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше десяти с половиной триллионов рублей.

Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

©️ Из выступления В.В.Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (5 сентября 2024 г.)

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