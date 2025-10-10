Путин ще участва в заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД в Душанбе

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна на мястото на срещата на върха на ОНД в Душанбе, където ще участва в заседанието на Съвета на държавните глави на общността, съобщава кореспондентът на РИА Новости.

В срещата на върха на СНГ ще участват и лидерите на Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Очаква се участниците в срещата на върха да обобщят резултатите от дейността през текущата година, да набележат основните задачи за бъдещето и да обменят мнения по актуални международни и регионални теми. Ще бъде приет и солиден пакет от документи.

Путин пристигна в Таджикистан на 8 октомври с държавно посещение. В четвъртък, 9 октомври, той проведе преговори с Рахмон и взе участие във втората среща на върха „Централна Азия – Русия“. Той се срещна и отделно с президента на Азербайджан Ильхам Алиев.

източник: ria.ru

