Путин: Подкрепяме задълбочаването на контактите между ОНД и ШОС

Реч на Президента на Русия В.Путин на заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД в тесен формат

В.Путин: В продължение на повече от три десетилетия Общността на Независимите Държави се утвърди като авторитетно регионално и интеграционно обединение. И мисля, че най-важното е, че успяхме да запазим платформа не просто за комуникация, а за създаване на общ пазар и споделено хуманитарно пространство.

До известна степен запазването на това, според мен, е много важно за гражданите на нашите страни – не просто запазване, а укрепване на икономическите, социалните, културните и хуманитарните връзки, които са се развили през годините на живот в една и съща страна на нова основа, но въпреки това това се случва.

Що се отнася до икономическото сътрудничество, търговският оборот на Русия със страните от ОНД се е увеличил със седем процента до 112 милиарда долара само през 2024 г.

Структурата му непрекъснато се подобрява, което според мен е изключително важно. Нещо повече, структурата се подобрява благодарение на растежа на сегмента на продуктите с висока добавена стойност. Искам да отбележа следното – просто е факт: търговският ни оборот се подобрява година след година.

Нашите страни изграждат устойчива финансова инфраструктура, независима от външно влияние. Почти всички взаимни разплащания вече се извършват в национални валути. Делът им в търговските сделки между членовете на ОНД през първата половина на 2025 г. е бил 96 процента.

Това не означава, че се отказваме от използването на други платежни инструменти и валути – просто увеличава нашата независимост и суверенитет. Това е особено очевидно в съвременния свят. Това ни позволява да разширяваме търговията, да правим взаимни инвестиции и да развиваме собствени капиталови пазари, независимо от международната обстановка.

В рамките на ОНД текат процеси на заместване на вноса. Но, както вече вярваме в Русия – и вярвам, че това е важно за всички нас – важно е да не заместваме нещо, а да бъдем лидери някъде, и не просто някъде, не в периферията на развитието, а в ключови области. И ние имаме такива възможности – това е 100% сигурност.

Важна област на съвместната работа между държавите от Общността е борбата с тероризма, екстремизма, корупцията и т.н. Правим всичко възможно, за да установим това сътрудничество в широк спектър от области. Затова със сигурност подкрепяме документите, които се приемат днес:

програмата за антитерористични действия,

планът за съвместни мерки за защита на външните граници,

актуализираната концепция за военно сътрудничество,

декларацията за борба с транснационалната престъпност, за борба с прането на пари и за укрепване на енергийната сигурност.

Тази година всички ние – и моите колеги вече споменаха това – отбелязахме 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война по грандиозен начин. Бих искал да благодаря на лидерите на държавите от Общността, които дойдоха в Москва на 9 май. Символично е, че на юбилея на Победата части от националните въоръжени сили на страните от ОНД маршируваха рамо до рамо с руските военни на парада на Червения площад. За това бих искал да изразя и специалната си благодарност. <…>

Ние координираме и работата си по външната политика, като постоянно сверяваме часовниците си – това е важна работа – отчитайки събитията, които се случват отвън. В тази връзка считаме за изключително актуално и съвместното изявление, представено днес за одобрение от Съвета по случай 80-годишнината на ООН. Колегите също говориха за това.

И, както много от присъстващите, ние подкрепяме задълбочаването на контактите между Общността и Шанхайската организация за сътрудничество. Това е целта на подготвения проект на решение за предоставяне на статут на наблюдател на ШОС в ОНД.

Facebook

Twitter



Shares