Путин: ОНД не е загубила своето значение и целта ѝ е да поддържа това общо пространство

От отговорите на Президента на Русия В.Путин на въпроси на медиите на пресконференция след посещението му в Република Таджикистан

Въпрос: Проведени са две големи международни срещи на върха: срещата на върха на ОНД и вчерашната среща на върха Русия – Централна Азия. Как оценявате техния успех? И колко необходим и търсен е формат като срещата на върха Русия-Централна Азия и какви допълнителни ползи предоставя тя?

В.Путин: Още когато Съветският Съюз се разпадаше, беше обявено създаването на ОНД. Мисля, че огромното мнозинство от гражданите в нашите страни не разбираха наистина какво се случва: е, имаше СССР, сега има ОНД. Те си мислеха, че по същество малко ще се промени. Всъщност всичко се промени драстично.

За съжаление, гражданите на нашите страни не бяха наистина информирани за това своевременно. Но ние живеем в исторически определени условия и трябва не само да живеем в тези условия, но и да помислим как можем да развиваме това пространство, как можем да продължим напред, без да губим конкурентните предимства, възникнали в резултат на създаването на единна логистика, единно индустриално сътрудничество и единен културен код в бившия СССР, въпреки културното многообразие на народите от Съветския Съюз. ОНД е предназначена да запази всичко това.

В един момент стана ясно, че нивото на взаимодействие в рамките на ОНД е недостатъчно за разрешаване на настоящите сложни икономически проблеми. И заради това по инициатива на Казахстан, по инициатива на Нурсултан Абишевич Назарбаев, се появи друго обединение – Евразийският икономически съюз (ЕАИС), където се работи в рамките на по-задълбочено сътрудничество между страни, които са сметнали за възможно, целесъобразно и полезно създаването на такова обединение.

Но ОНД не е загубила своето значение и целта ѝ е да поддържа това общо пространство, включително, не на последно място, хуманитарното.

Колкото и големи да са културните различия между различните народи на бившия Съветски Съюз, все пак е съществувал общ морално-нравствен код на съветския човек. И това също има определено значение. И запазването на всичко, наследено от Съветския Съюз, е задачата, която ОНД е призвана да реши.

И като цяло успешно се справя с това. Контактите между хората остават доста близки. Ние, повтарям, се стремим да запазим единно транспортно пространство – това е много важно.

Ние също така подкрепяме руския език като език на междуетническото общуване – това е и един от основните въпроси за обединяване на нашите усилия и запазване на конкурентните предимства, които споменах в самото начало.

И накрая, това се отнася и за въпроси, свързани с осигуряването на безопасността, борбата с най-опасните форми на престъпност, като например търговията с наркотици, наркотрафика и т.н. Ако погледнете пакета от документи, които бяха приети днес, които подписахме, целият този пакет говори именно за това.

И все пак, става въпрос за запазване и укрепване на нашето единство. Това е от голямо значение за нашето бъдеще.

Що се отнася до страните от Централна Азия, нещата са горе-долу същите – само че тук има повече специфични характеристики. Нека се съгласим, тук живеят хора от различни етнически групи и колкото по-напред отиват, толкова повече развитието протича на тяхна собствена основа: на икономическа основа, на собствен културен код, на собствени традиции. И Русия се развива по същия начин и тук е много важно да не се отдалечаваме твърде много. Изключително важно е да се запази усещането, че нещо – не просто нещо, а много – ни обединява. И точно така е в действителност.

Нашата обща история е много важно нещо. Днес говорихме и ще продължим да говорим за това: нашата обща победа над нацизма е нашето общо наследство и гордост на всички наши народи. Тоест, има определени неща, които ни обединяваха в миналото и ни свързват сега, но ние винаги трябва да търсим и постоянно да търсим нещата, които ще ни обединяват в бъдеще.

Този формат беше създаден, за да се обърне специално внимание на тази област от нашата външна политика.

