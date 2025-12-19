Бих искал да отбележа, че изминаващата година се превърна във важен етап в постигането на целите на специалната военна операция.

Руската армия спечели и здраво държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия.

Нашите войски уверено напредват и смазват противника, неговите групировки и резерви, включително така наречените елитни части и формирования, обучени в западни военни центрове, оборудвани със съвременна чуждестранна техника и оръжия.

Тази година вече са освободени над 300 населени места, включително големи градове, които врагът е превърнал в укрепени центрове, наситени с фортификационните съоръжения. Те не можаха да устоят и бяха безсилни пред смелостта и военното изкуство на нашите войници.

Знаем, че киевският режим има зад гърба си потенциала на страните-членки на най-големия военно-политически блок в света – НАТО. Непрекъснато се предоставя мащабна военна помощ, като се изпращат съветници, инструктори, наемници, споделят се разузнавателни данни. <…> Страните от НАТО активно изграждат и модернизират своите настъпателни сили, създават и разполагат нови видове оръжия, включително в космоса.

Междувременно в Европа хората са индоктринирани със страхове от неизбежен сблъсък с Русия: казват, че трябва да се подготвят за голяма война. Различни фигури, които уж са заемали или все още заемат отговорни позиции, сякаш просто са забравили своята отговорност.

Те се ръководят от краткосрочни, лични или групови политически интереси, а не от интересите на своя народ, и все повече повишават нивото на истерия. Казвал съм многократно: това е лъжа, глупост, чиста глупост за някаква въображаема руска заплаха за европейските страни. Но това се прави съвсем умишлено.

Истината е, че Русия винаги, в най-трудните обстоятелства, както се казва, докрай, докато е имало дори и най-малкия шанс, се е стремяла да намери дипломатически решения на противоречията и конфликтите. И отговорността за факта, че тези възможности не са били използвани, е изцяло на онези, които са вярвали, че могат да ни говорят на езика на силата.

Днес ние продължаваме да се застъпваме за изграждане на взаимноизгодно и равноправно сътрудничество със Съединените щати и европейските държави, както и за формирането на единна система за сигурност в целия Евразийски регион. Приветстваме напредъка, постигнат в диалога с новата американска Администрация. За съжаление, същото не може да се каже за настоящото ръководство на повечето европейски страни.

В същото време осъзнаваме, че във всяка международна ситуация нашите Въоръжени Сили остават ключов гарант за суверенитета и независимостта на Русия, нейната сигурност и бъдеще, както и за нейния стратегически паритет.

От речта на Президента на Руската Федерация В.В.Путин по време на разширено заседание на колегията на Министерство на отбраната на Русия

