Путин и Трамп се споразумяха за сближаване на позициите на Русия и САЩ

Кобяков заяви за подобряване на отношенията между Русия и САЩ

Президентът на Русия Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп се споразумяха за сближаване на позициите на двете страни. Това заяви на 5 септември съветникът на президента на РФ, отговорен секретар по подготовката и провеждането на Източния икономически форум Антон Кобяков в кулоарите на ВИФ – 2025 (ВИФ-2025).

„Той (ИИФ. – Ред.) се провежда след много важни събития, когато нашият президент и президентът Тръмп се споразумяха да сближат позициите си, като фактически подобриха отношенията“, каза той в интервю за „РИА Новости“.

