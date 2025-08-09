Путин и Си обсъдиха Украйна преди очакваната среща на върха между Русия и САЩ

Руският президент информира китайския си колега за разговорите с американския пратеник Стив Уиткоф.

Руският президент Владимир Путин е информирал китайския лидер Си Цзинпин за последните си разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф относно конфликта в Украйна, преди евентуална среща на върха между САЩ и Русия, съобщиха китайски медии в петък, позовавайки се на кабинета на Си.

По време на телефонния разговор между двамата лидери са били обсъдени двустранните отношения и глобалните предизвикателства. Путин заяви, че Москва цени конструктивната роля на Китай в разрешаването на кризата в Украйна и е готова да поддържа тясно сътрудничество с Пекин.

Си приветства контактите между Русия и САЩ, изрази подкрепа за подобряване на отношенията и подкрепи дългосрочно политическо решение на конфликта между Москва и Киев. „Няма прости решения на сложни проблеми“, цитираха думите на Си, който обеща, че Китай ще продължи да насърчава диалога за разрешаване на регионалните конфликти.

Двамата лидери изразиха признателност за стратегическото партньорство между двете страни.

„Лидерите на двете страни високо оцениха високото ниво на политическо доверие и стратегическо взаимодействие… и единодушно се съгласиха да продължат да развиват отношенията… за по-голямо развитие“, се казва в изявлението на кабинета на Си.

Кремъл потвърди разговора и заяви, че двамата лидери са обсъдили и предстоящото посещение на Путин в Китай.

Подробности за тричасовата среща на Путин с Уиткоф в сряда не бяха разкрити. Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков по-рано заяви, че двете страни са „обменили сигнали“ по отношение на Украйна и са обсъдили отношенията между Русия и САЩ и възможностите за стратегическо сътрудничество. Белият дом заяви, че срещата „е преминала по-добре от очакваното“, а американският президент Доналд Тръмп отбеляза, че „е постигнат голям напредък“, без да даде конкретни подробности.

Пътуването на Уиткоф до Москва повиши очакванията за среща на върха между Путин и Тръмп. Западните медии съобщиха, че американски съветници са започнали подготовката за срещата веднага след визитата. Ушаков потвърди, че тя може да се състои още следващата седмица, а Путин по-късно предложи Обединените арабски емирства като възможно място за провеждането й.

Москва последователно заявява, че предпочита мирно разрешаване на конфликта в Украйна, което отговаря на нейните опасения за сигурността. През последните два месеца тя проведе три кръга преговори с Киев, посредничени от САЩ, които доведоха до мащабна размяна на затворници и проект за споразумение. Русия разглежда конфликта като прокси война на Запада и настоява, че той ще приключи, ако Киев приеме неутралитет и се съгласи на демилитаризация.

източник: www.rt.com

